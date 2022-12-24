У жены бойца ВСУ остановилось сердце, когда она узнала о гибели мужа (фото)

Марина Твердохлеб скончалась на следующий день после известия о смерти военнослужащего. Сиротами остались двое детей.

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В Каменец-Польском районе Хмельницкой области произошла двойная трагедия: у жены военного, узнавшей о смерти любимого, остановилось сердце. Без родителей осталось двое детей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Каменец-Подольского районного совета Михаил Симашкевич.

Отмечается, что 22 декабря стало известно о гибели украинского защитника из Каменеччины Андрея Твердохлеба. На следующий день, 23 декабря, скончалась его жена Марина Твердохлеб. У женщины после известия о потери любимого остановилось сердце.

"Вчера пришло известие о гибели еще одного Героя — Андрея Твердохлеба. А сегодня стало известно о смерти его жены, Марины Твердохлеб, сердце которой не выдержало потери любимого. Сиротами осталось двое детей. Соболезнования родным и близким", — написал Симашкевич.

Напомним, 24 декабря Россия обстреляла центр Херсона, что привело к гибели людей. В результате российского обстрела погибли как минимум 5 человек, еще 35 получили ранения, 16 из них находятся в тяжелом состоянии.

Также Фокус писал, что во временно оккупированном Мариуполе нашли не менее 10,3 тысяч новых могил, большинство из них — на кладбище в Старом Крыму.