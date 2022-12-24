У дружини бійця ЗСУ зупинилося серце, коли вона дізналася про загибель чоловіка (фото)

Марина Твердохліб померла наступного дня після звістки про смерть військовослужбовця. Сиротами залишилося двоє дітей.

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У Кам'янці-Польському районі Хмельницької області сталася подвійна трагедія: у дружини військового, яка дізналася про смерть коханого, зупинилося серце. Без батьків залишилося двоє дітей. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Кам'янця-Подільської районної ради Михайло Симашкевич.

Зазначається, що 22 грудня стало відомо про загибель українського захисника з Кам'янеччини Андрія Твердохліба. Наступного дня, 23 грудня, померла його дружина Марина Твердохліб. У жінки після звістки про втрату коханого зупинилося серце.

"Учора прийшла звістка про загибель ще одного Героя — Андрія Твердохліба. А сьогодні стало відомо про смерть його дружини, Марини Твердохліб, серце якої не витримало втрати коханого. Сиротами залишилося двоє дітей. Співчуття рідним і близьким", — написав Симашкевич.

Нагадаємо, 24 грудня Росія обстріляла центр Херсона, що призвело до загибелі людей. Унаслідок російського обстрілу загинули щонайменше 5 людей, ще 35 отримали поранення, 16 із них перебувають у важкому стані.

Також Фокус писав, що в тимчасово окупованому Маріуполі знайшли не менше 10,3 тисячі нових могил, більшість із них — на цвинтарі в Старому Криму.