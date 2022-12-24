В Киеве ограничена работа метрополитена: что произошло

Ограничения в движении по красной ветке, как отмечают в КГГА, были введены из-за того, что пассажир упал под поезд на станции "Лесная".

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В субботу, 24 декабря, в метро Киева было нарушено движение по "красной ветке": сейчас поезда ходят только от станции "Академгородок" до станции "Дарница". Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

По словам пресс-службы городской администрации столицы, на станции метро "Лесная" произошел инцидент: человек попал под поезд. На место происшествия вызвали сотрудников полиции и медицинских работников.

В КГГА не сообщили, получил ли пассажир травмы или результатом инцидента стал смертельный исход.

О всех изменениях в графике движение поездов метро (задержка движения и его возобновление) пресс-служба столичной городской администрации пообещала уведомить киевлян и гостей столицы отдельно.

Напомним, в июле 2021 года одного из пассажиров метро поезд разрезал пополам. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, молодой мужчина 1991 года рождения переходил пути в неустановленном месте между киевскими станциями метро "Дарница" и "Левобережная".

А несколько ранее между станциями "Дарница" и "Левобережная" киевского метрополитена человек погиб, упав под состав поезда. Движение поездов из-за этого происшествия пришлось остановить на несколько часов.