У Києві обмежили роботу метрополітену: що сталося

Обмеження в русі червоною гілкою, як зазначають у КМДА, було запроваджено через те, що пасажир упав під потяг на станції "Лісова".

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У суботу, 24 грудня, у метро Києва було порушено рух "червоною гілкою": зараз поїзди ходять тільки від станції "Академмістечко" до станції "Дарниця". Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

За словами пресслужби міської адміністрації столиці, на станції метро "Лісова" стався інцидент: людина потрапила під потяг. На місце події викликали співробітників поліції та медичних працівників.

У КМДА не повідомили, чи отримав пасажир травми або результатом інциденту став смертельний кінець.

Про всі зміни в графіку рух поїздів метро (затримка руху та його поновлення) пресслужба столичної міської адміністрації пообіцяла повідомити киянам і гостям столиці окремо.

Нагадаємо, у липні 2021 року одного з пасажирів метро поїзд розрізав навпіл. Як з'ясували співробітники правоохоронних органів, молодий чоловік 1991 року народження переходив шлях у невстановленому місці між київськими станціями метро "Дарниця" та "Лівобережна".

А трохи раніше між станціями "Дарниця" та "Лівобережна" київського метрополітену людина загинула, впавши під потяг. Рух потягів через цю подію довелося зупинити на кілька годин.