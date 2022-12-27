В Киеве заметили автомобиль с "установкой" HIMARS на крыше (видео)

Муляж РСЗО украшен праздничной иллюминацией, а также может подниматься и опускаться. В патрульной полиции Киева заявили, что будут разбираться, что это за автомобиль и что именно перевозит водитель.

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На улицах Киева заметили легковой автомобиль Volkswagen с муляжом американской реактивной системы залпового огня HIMARS на крыше. Самодельную установку собственники назвали HIMARS-MINI. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Машину заметили возле Софийской площади, где стоит главная елка страны. Тогда мини-HIMARS был украшен праздничной иллюминацией. Также автомобиль заметили в центре столицы, на заднем стекле его собственники установили флаг Украины. Кроме того, на опубликованных кадрах можно заметить, что самодельная установка может подыматься и опускаться.

В патрульной полиции Киева заявили, что будут разбираться, что это за автомобиль и что именно перевозит водитель. Правоохранители считают, что это может быть розыгрышем или шуткой.

Напомним, 19 декабря в Киеве зажгли новогоднюю "Елку несокрушимости". По словам мэра столицы Виталия Кличко, главная елка Украины в этот раз не такая большая и нарядная, однако все равно подарит праздник детям.

Ранее, 15 марта в Николаевской ОВА рассказали, что автопарк патрульной полиции Николаева пополнился автомобилем с патриотической раскраской. Спорткар BMW превратили в боевую машину: вместо крышки багажника у нее теперь турель, на которой установлен крупнокалиберный пулемет.