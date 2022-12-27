У Києві помітили автомобіль з "установкою" HIMARS на даху (відео)

Муляж РСЗВ прикрашений святковою ілюмінацією, а також може підніматися та опускатися. У патрульній поліції Києва заявили, що розбиратимуться, що це за автомобіль і що саме перевозить водій.

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На вулицях Києва помітили легковий автомобіль Volkswagen із муляжем американської реактивної системи залпового вогню HIMARS на даху. Саморобне встановлення власники назвали HIMARS-MINI. Про це повідомляють очевидці у соціальних мережах.

Машину помітили біля Софійської площі, де стоїть головна ялинка країни. Тоді міні HIMARS було прикрашено святковою ілюмінацією. Також автомобіль помітили у центрі столиці, на задньому склі його власники встановили прапор України. Крім того, на опублікованих кадрах можна помітити, що саморобне встановлення може підніматися та опускатися.

У патрульній поліції Києва заявили, що розбиратимуться, що це за автомобіль і що саме перевозить водій. Правоохоронці вважають, що це може бути розіграшем чи жартом.

Нагадаємо, 19 грудня у Києві запалили новорічну "Ялинку незламності". За словами мера столиці Віталія Кличка, головна ялинка України цього разу не така велика та ошатна, проте все одно подарує свято дітям.

Раніше, 15 березня в Миколаївській ОВА розповіли, що автопарк патрульної поліції Миколаєва поповнився автомобілем з патріотичною розмальовкою. Спорткар BMW перетворили на бойову машину: замість кришки багажника у неї тепер турель, на якій встановлено великокаліберний кулемет.