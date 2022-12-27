Запустили еще один блок ТЭС: в Украине сократился дефицит электроэнергии, — Укрэнерго

В компании рассказали, что в стране также растет уровень потребления энергии из-за промышленности и подключений к системе абонентов на деоккупированных территориях.

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В Украине 27 декабря сократился дефицит энергии благодаря увеличению объемов производства электростанций. После аварийно-возобновительных работ к сети был подключен блок на одной из тепловых электростанций, которая пострадала во время последней массированной ракетной атаки РФ. Об этом рассказали в компании "Укрэнерго".

Однако имеющихся мощностей все еще не хватает, чтобы обеспечить электричеством всех потребителей. Потому что вместе с сокращением дефицита в системе увеличился уровень потребления энергии.

Это связано с поэтапным возвращением в работу электросетей, которые были повреждены во время массированных обстрелов, а также с восстановлением энергетической инфраструктуры на освобожденных территориях.

"Соответственно, увеличилось и количество потребителей, которым хотя бы частично восстановлено электроснабжение, также растет и объем потребления промышленности", — рассказали в ведомстве.

В "Укрэнерго" сообщили, что во всех областях действуют лимиты потребления. Их превышение приведет к аварийным отключениям.

Напомним, 26 декабря министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что украинцы могут провести Новый год без отключений света, если Россия не нанесет новые массированные ракетные удары по объектам энергетики.

25 декабря президент Владимир Зеленский предупредил, что РФ попытается устроить Украине "темные и сложные дни" перед Новым годом. По его словам, ВС РФ попробуют ударить по инфраструктуре в последние дни 2022 года.