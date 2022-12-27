Запустили ще один блок ТЕС: в Україні скоротився дефіцит електроенергії, — Укренерго

У компанії розповіли, що в країні також зростає рівень споживання енергії через промисловість та підключення до системи абонентів на деокупованих територіях.

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В Україні 27 грудня скоротився дефіцит енергії завдяки збільшенню обсягів виробництва електростанцій. Після аварійно-відновлювальних робіт до мережі було підключено блок на одній з теплових електростанцій, яка постраждала під час останньої масованої ракетної атаки РФ. Про це розповіли у компанії "Укренерго".

Однак наявних потужностей досі не вистачає, щоб забезпечити електрикою всіх споживачів. Тому що разом зі скороченням дефіциту в системі збільшився рівень споживання енергії.

Це пов'язано з поетапним поверненням у роботу електромереж, пошкоджених під час масованих обстрілів, а також із відновленням енергетичної інфраструктури на звільнених територіях.

"Відповідно, збільшилася і кількість споживачів, яким хоча б частково відновлено електропостачання, також зростає обсяг споживання промисловості", — розповіли у відомстві.

В "Укренерго" повідомили, що в усіх областях діють ліміти споживання. Їх перевищення призведе до аварійних відключень.

Нагадаємо, 26 грудня міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що українці можуть провести Новий рік без відключень світла, якщо Росія не завдасть нових масованих ракетних ударів по об'єктах енергетики.

25 грудня президент Володимир Зеленський попередив, що РФ спробує влаштувати Україні "темні та складні дні" перед Новим роком. За його словами, ЗС РФ спробує вдарити по інфраструктурі в останні дні 2022 року.