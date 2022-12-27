Коллектив академии в Киеве отказался убрать из названия ВУЗа имя Чайковского, — министр

Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что разочарован решением трудового коллектива и поддержал студентов, которым не все равно, чье имя будет носить учебное заведение.

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Трудовой коллектив Национальной музыкальной академии Украины не захотел убрать имя российского композитора Петра Чайковского со своего названия. По их мнению, в целесообразности такого решения нужно разобраться. Об этом рассказал министр культуры Александр Ткаченко 26 декабря.

"Мы разочарованы тем, что трудовой коллектив Национальной музыкальной академии Украины, собрание которого сегодня состоялось в Киеве, считает, что нужно еще дальше разбираться, стоит ли забирать имя Чайковского из названия ведущего музыкального ВУЗа Украины", — написал он в Telegram.

Глава ведомства добавил, что сотрудники академии не учли рекомендации профильного комитета парламента, Экспертного Совета по преодолению последствий русификации и тоталитаризма при Минкульте и рекомендации Украинского института национальной памяти. По его словам, все украинские театры отказались исполнять произведения российского композитора.

Министр рассказал, что рассмотрение этого вопроса отложено на неопределенный срок.

"Вопрос даже не в том, чье имя должно носить это заведение, это вопрос маркеров, которыми маркируем свои образовательные и культурные пространства", — заявил он.

Александр Ткаченко также поддержал студентов академии, которым не все равно, чье имя носит их учебное заведение.

Отметим, что в посте на странице музыкальной академии о проведении Ученого совета смена названия учебного заведения не фигурирует в перечне рассмотренных вопросов.

На решение работников академии отреагировала одна из студенток Елена Немеш. Она рассказала, что ее сестра спросила у одной из преподавательниц, почему та проголосовала против переименования.

"И услышала ответ: Украина еще в 2014 году напала на Россию, начав боевые действия в Луганске. Она сказала это громко, люди, сидевшие в зале, никак не отреагировали", — написала она в Facebook, однако не стала уточнять имя.

Писатель Остап Украинец рассказал, что речь идет о преподавательнице Зое Мединской. По его словам, она является выпускницей московской консерватории и отрицает агрессию РФ.

"Наличие таких кадров очень хорошо объясняет, почему в консерватории большинство голосов пошли против переименования и за неполноценность", — написал он.

В музыкальной академии на момент написания материала никак не отреагировали на эту информацию.

Напомним, 27 октября в Киеве переименовали более 40 улиц. Новые названия выбирали сами жители столицы. Известно, что в городе также появятся улицы Макса Левина, Кастуся Калиновского и Павла Ли.

Ранее, 2 августа Минкульт рекомендовал переименовать улицы Пушкина, Гагарина и Маяковского. Экспертный совет ведомства привел ТОП-10 распространенных топонимов, названных в честь российских деятелей, и предложил сменить их названия.