Колектив академії у Києві відмовився прибрати з назви ЗВО ім'я Чайковського, — міністр

Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що розчарований рішенням трудового колективу та підтримав студентів, яким не все одно на те, чиє ім'я носитиме навчальний заклад.

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Трудовий колектив Національної музичної академії України не захотів забрати ім'я російського композитора Петра Чайковського зі своєї назви. На їхню думку, у доцільності такого рішення слід розібратися. Про це розповів Міністр культури Олександр Ткаченко 26 грудня.

"Ми розчаровані тим, що трудовий колектив Національної музичної академії України, збори якого сьогодні відбулися у Києві, вважає, що потрібно ще далі розбиратися, чи варто забирати ім'я Чайковського з назви провідного музичного ЗВО України", — написав він у Telegram.

Глава відомства додав, що співробітники академії не врахували рекомендації профільного комітету парламенту, Експертної Ради щодо подолання наслідків русифікації та тоталітаризму при Мінкульті та рекомендації Українського інституту національної пам'яті. За його словами, усі українські театри відмовилися виконувати твори російського композитора.

Міністр розповів, що розгляд цього питання відкладено на невизначений термін.

"Питання навіть не в тому, чиє ім'я має носити цей заклад, це питання маркерів, якими маркуємо свої освітні та культурні простори", — заявив він.

Олександр Ткаченко також підтримав студентів академії, яким не байдуже, чиє ім'я носить їхній навчальний заклад.

Зазначимо, що у пості на сторінці музичної академії щодо проведення Вченої ради зміна назви навчального закладу не фігурує у переліку розглянутих питань.

На рішення працівників академії відреагувала одна зі студенток Олена Немеш. Вона розповіла, що її сестра запитала одну з викладачок, чому та проголосувала проти перейменування.

"І почула відповідь: Україна ще 2014 року напала на Росію, розпочавши бойові дії в Луганську. Вона сказала це голосно, люди, які сиділи в залі, ніяк не відреагували", — написала вона у Facebook, проте не стала уточнювати ім'я.

Письменник Остап Українець розповів, що йдеться про викладачку Зою Мединську. За його словами, вона є випускницею московської консерваторії та заперечує агресію РФ.

"Наявність таких кадрів дуже добре пояснює, чому у консерваторії більшість голосів пішла проти перейменування і за неповноцінність", — написав він.

У музичній академії на час написання матеріалу ніяк не відреагували на цю інформацію.

Нагадаємо, 27 жовтня у Києві перейменували понад 40 вулиць. Нові назви обирали самі мешканці столиці. Відомо, що у місті також з'являться вулиці Макса Левіна, Кастуся Калиновського та Павла Лі.

Раніше, 2 серпня Мінкульт рекомендував перейменувати вулиці Пушкіна, Гагаріна та Маяковського. Експертна рада відомства привела ТОП 10 поширених топонімів, названих на честь російських діячів, і запропонувала змінити їхні назви.