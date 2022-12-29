"Опасны и агрессивны": из психбольницы в Полтаве сбежали убийца и осужденный за госизмену

Владислав Сторчоус и Александр Тополя устроили побег из психиатрической лечебницы ночью 29 декабря. Полиция призвала украинцев помочь с поиском преступников.

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Из Полтавской областной психиатрической больницы сбежали пациенты, осужденные за убийство, кражу и государственную измену. Полиция просит украинцев помочь с их поиском. Об этом говорится в пресс-релизе правоохранителей.

Инцидент произошел ночью 29 декабря. По данным полиции, двое мужчин возрастом 27 и 21 год на момент исчезновения были одеты в специализированную одежду. Правоохранители подчеркнули, что преступники опасны и агрессивны.

[ + – ] Александр Тополь и Владислав Сторчоус Фото: Нацполиция Украины

Также Нацполиция поделилась краткой характеристикой сбежавших преступников.

Один из них — Сторчоус Владислав Александрович — 20.05.1995 года рождения, осужден по статье о государственной измене (ст. 111 Уголовного кодекса).

[ + – ] Владислав Сторчоус

"Мужчина зарегистрирован в с. Мошны, Черкасской области. На вид — 25 лет, рост — 172 см, худощавого телосложения, черные короткие волосы", — сообщили правоохранители.

Другой сбежавший — Тополя Александр Алексеевич — 04.03.2001 года рождения, был осужден по статьям о преднамеренном убийстве и краже (ст. 115 и ч. 4 ст. 185 УК).

[ + – ] Александр Тополя

"Мужчина зарегистрирован в с. Полонист, Кировоградской области. На вид 20-22 года, рост — 160 см, худощавый, короткие черные волосы", — рассказали в Нацполиции.

"Уважаемые граждане! Если вы видели мужчин, изображенных на фото, или у вас есть другая информация, которая поможет ускорить их розыск и задержание, просим немедленно проинформировать полицию по телефонам: (0532) 51-77-28, (095) 705-91-03 или 102", — добавили в ведомстве.

Напомним, ранее в этом месяце стало известно, что жену российского военного, которая призывала его насиловать украинских женщин, объявили в международный розыск, а ее дело передали в суд.

Также мы писали о том, как суд в российском городе Ростов-на-Дону приговорил местного жителя Михаила Селицкого к полутора годам ограничения свободы и принудительному амбулаторному лечению в психиатрической больнице из-за граффити с текстом "Путин — вор!".