"Небезпечні та агресивні": із психіатричної лікарні в Полтаві втекли вбивця і засуджений за держзраду

Владислав Сторчоус та Олександр Тополя влаштували втечу із психіатричної лікарні вночі, 29 грудня. Поліція закликала українців допомогти в пошуках злочинців.

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Із Полтавської обласної психіатричної лікарні втекли пацієнти, засуджені за вбивство, крадіжку та державну зраду. Поліція просить українців допомогти з їхнім пошуком. Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Інцидент стався вночі, 29 грудня. За даними поліції, двоє чоловіків віком 27 і 21 рік на момент зникнення були одягнені у спеціалізований одяг. Правоохоронці наголосили, що злочинці небезпечні та агресивні.

[ + – ] Олександр Тополя та Владислав Сторчоус Фото: Нацполiцiя Украiни

Також Нацполіція поділилася короткою характеристикою злочинців-втікачів.

Один із них — Сторчоус Владислав Олександрович — 20.05.1995 року народження, засуджений за статтею про державну зраду (ст. 111 Кримінального кодексу).

[ + – ] Владислав Сторчоус

"Чоловік зареєстрований у с. Мошни, Черкаської області. На вигляд — 25 років, зріст — 172 см, худорлявої статури, чорне коротке волосся", — повідомили правоохоронці.

Інший втікач — Тополя Олександр Олексійович — 04.03.2001 року народження, засуджений за статтями про навмисне вбивство та крадіжку (ст. 115 та ч. 4 ст. 185 КК).

[ + – ] Олександр Тополя

"Чоловік зареєстрований у с. Полоніст, Кіровоградській області. На вигляд 20-22 роки, зріст — 160 см, худорлявий, коротке чорне волосся", — розповіли в Нацполіції.

"Шановні громадяни! Якщо ви бачили чоловіків, зображених на фото, або у вас є інша інформація, яка допоможе прискорити їх розшук та затримання, просимо негайно поінформувати поліцію за телефонами: (0532) 51-77-28, (095) 705-91 -03 або 102", — додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше цього місяця стало відомо, що дружину російського військового, яка закликала його ґвалтувати українських жінок, оголосили у міжнародний розшук, а її справу передали до суду.

Також ми писали про те, як суд у російському місті Ростов-на-Дону засудив місцевого жителя Михайла Селицького до півтора року обмеження волі та примусового амбулаторного лікування у психіатричній лікарні через графіті з текстом "Путін — злодій!".