Обстрел инфраструктуры: в "Укрэнерго" рассказали, где самая сложная ситуация со светом

Во время массированной ракетной атаки 29 декабря российские войска попали в некоторые энергетические объекты, однако оказали значительно меньшее влияние на работу энергосистемы, чем ожидалось.

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По состоянию на 30 декабря в энергосистеме Украины дефицит мощности находится на том же уровне, что и до массированного ракетного обстрела 29 декабря. Об этом рассказали в компании "Укрэнерго".

Сообщается, что последствия повреждений оказали значительно меньшее влияние на работу энергосистемы, чем ожидали россияне. Сейчас энергосистема восстанавливается в плановом режиме, также продолжается набор мощности генерации электричества.

Однако из-за попаданий в некоторые объекты энергетической инфраструктуры сложная ситуация наблюдается в южных и восточных регионах Украины. Энергетики работают над устранением повреждений.

"До всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений. "Укрэнерго", производители электроэнергии и операторы систем распределения продолжают восстанавливать поврежденные объекты и обеспечивать питание потребителей", — сказано в сообщении.

Напомним, 29 декабря в "Укрэнерго" рассказали, что Россия не смогла "погасить" украинскую энергосистему после 10-го массированного ракетного удара. Значительная часть генерирующих мощностей в системе была восстановлена.

Ранее, 26 декабря, министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что украинцы могут встретить Новый год с электричеством, если РФ не будет наносить новые ракетные удары по объектам энергетики. Он добавил, что рассчитывает на эффективную работу ВСУ по защите украинского неба в новогоднюю ночь.