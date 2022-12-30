Обстріл інфраструктури: в "Укренерго" розповіли, де найскладніша ситуація зі світлом

Під час масованої ракетної атаки 29 грудня російські війська влучили в деякі енергетичні об'єкти, проте мали значно менший вплив на роботу енергосистеми, ніж очікувалося.

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Станом на 30 грудня в енергосистемі України дефіцит потужності перебуває на тому ж рівні, що й до масованого ракетного обстрілу 29 грудня. Про це розповіли у компанії "Укренерго".

Повідомляється, що наслідки пошкоджень мали значно менший вплив на роботу енергосистеми, ніж очікували росіяни. Зараз енергосистема відновлюється в плановому режимі, також продовжується набір потужності генерації електрики.

Проте через влучання в деякі об'єкти енергетичної інфраструктури складна ситуація спостерігається у південних і східних регіонах України. Енергетики працюють над усуненням ушкоджень.

"До всіх областей доведено ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень. "Укренерго", виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені об'єкти та забезпечувати живлення споживачів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 грудня в "Укренерго" розповіли, що Росія не змогла "погасити" українську енергосистему після 10 масованого ракетного удару. Значну частину генерувальних потужностей у системі було відновлено.

Раніше, 26 грудня, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що українці можуть зустріти Новий рік з електрикою, якщо РФ не завдаватиме нових ракетних ударів по об'єктах енергетики. Він додав, що розраховує на ефективну роботу ЗСУ із захисту українського неба в новорічну ніч.