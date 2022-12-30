Комендантский час в Киеве: в КГВА рассказали об ограничениях на Новый год

Запрет на передвижение в ночное время останется, находиться на улице без специальных пропусков запрещено.

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В Киеве не будут отменять комендантский час на Новый год и Рождество. Он будет действовать с 23:00 до 5:00. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

В ведомстве отметили, что перемещаться в это время по городу или на машине без специальных пропусков запрещено.

В КГВА также рассказали, что главная елка на Софийской площади будет светиться весь день 31 декабря, в Новый год и Рождество. Однако во время воздушной тревоги новогоднюю елку не будут подсвечивать. В будни дерево будет сиять с 17:00 до 22:00.

Также известно, что 31 декабря метрополитен будет работать до 22:00, а наземный транспорт до 22:30.

Напомним, 22 декабря Фокус писал, в каких регионах и со скольки будет действовать комендантский час в новогоднюю ночь. Вероятно, встретить праздник на улице смогут только жители Закарпатья, в других областях ограничения решили не менять, они будут действовать, как в обычные дни.

29 декабря начальник Нацполиции Украины Игорь Клименко рассказал, что в случае нарушения ограничений на Новый год украинцев может остановить полиция для проверки документов. Человек, оказавшийся на улице в комендантский час без документов, будет доставлен в отделение полиции.