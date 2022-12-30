Комендантська година в Києві: у КМВА розповіли про обмеження на Новий рік

Заборона на пересування у нічний час залишиться, перебувати на вулиці без спеціальних перепусток заборонено.

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У Києві не скасовуватимуть комендантську годину на Новий рік та Різдво. Вона діятиме з 23:00 до 5:00. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

У відомстві зазначили, що переміщатися в цей час містом або машиною без спеціальних перепусток заборонено.

У КМВА також розповіли, що головна ялинка на Софійській площі світитиметься весь день 31 грудня, у Новий рік та Різдво. Однак під час повітряної тривоги новорічну ялинку не підсвічуватимуть. У будні дерево сяятиме з 17:00 до 22:00.

Також відомо, що 31 грудня метрополітен працюватиме до 22:00, а наземний транспорт – до 22:30.

Нагадаємо, 22 грудня Фокус писав, у яких регіонах і з якої години діятиме комендантська година в новорічну ніч. Ймовірно, зустріти свято на вулиці зможуть лише жителі Закарпаття, в інших областях обмеження вирішили не змінювати, вони діятимуть, як у звичайні дні.

29 грудня начальник Нацполіції України Ігор Клименко розповів, що у разі порушення обмежень на Новий рік українців може зупинити поліція для перевірки документів. Людина, яка опиниться на вулиці в комендантську годину без документів, буде доставлена до відділення поліції.