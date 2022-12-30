"Город полон": Кличко рассказал, сколько украинцев вернулось в столицу

По словам мэра столицы Виталия Кличко, в марте в Киеве осталось меньше миллиона жителей, но в конце декабря в Киеве уже насчитывалось втрое больше горожан.

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Перед новогодними праздниками Киев, как и в мирное время, стал многолюдным: в столице теперь насчитывается 3,6 миллиона украинцев. Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко в интервью Spiegel.

По его словам, подсчитать точное количество жителей и гостей столицы помогает учет мобильных телефонов, которыми пользуются люди.

"Город полон. Перед войной здесь было 3,8 миллиона человек. В марте — меньше миллиона, в июле два, два с половиной миллиона. Теперь — 3,6 миллиона", — сказал Кличко.

Мэр столицы также уточнил, что 300 тысяч людей из этих 3,5 миллионов — это зарегистрированные внутренние переселенцы из других регионов Украины, в которых велись или ведутся боевые действия.

Люди возвращаются или приезжают в Киев вопреки сложной ситуации с электроэнергией, которая сохраняется в столице.

По информации, которую озвучил Виталий Кличко, городу до сих пор не хватает 50% мощностей. Поэтому в Киеве действуют плановые отключения электричества. Кроме того, во время ноябрьского блэкаута украинская столица на 12 часов осталась без света, тепла, канализации, воды, интернета и сотовой связи.

В сентябре Фокус писал о том, что из Евросоюза в Украину вернулось уже около 5 млн беженцев. С начала полномасштабной войны из Украины, согласно статистике ООН, выехало более 12,5 млн украинцев, до сих пор в других странах находится порядка 7 млн человек.

Мы также информировали своих читателей о том, что чаще всего в Украину возвращаются жители центральных областей, они составляют 69%. Преимущественно это жители Киева (35%) и Киевской области (17%).