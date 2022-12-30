"Місто повне": Кличко розповів, скільки українців повернулося до столиці

За словами мера столиці Віталія Кличка, у березні в Києві залишилося менше від мільйона мешканців, але наприкінці грудня у Києві вже налічувалося втричі більше містян.

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Перед новорічними святами Київ, як і у мирний час, став багатолюдним: у столиці наразі налічується 3,6 мільйона українців. Про це розповів міський голова Віталій Кличко в інтерв'ю Spiegel.

За його словами, підрахувати точну кількість мешканців та гостей столиці допомагає облік мобільних телефонів, якими користуються люди.

"Місто повне. Перед війною тут було 3,8 мільйона людей. У березні — менше від мільйона, у липні два, два з половиною мільйони. Тепер — 3,6 мільйона", — сказав Кличко.

Мер столиці також уточнив, що 300 тисяч людей із цих 3,5 мільйона — це зареєстровані внутрішні переселенці з інших регіонів України, в яких велися чи ведуться бойові дії.

Люди повертаються чи приїжджають до Києва всупереч складній ситуації з електроенергією, що зберігається у столиці.

За інформацією, що її озвучив Віталій Кличко, місту досі не вистачає 50% потужностей. Тому у Києві діють планові відключення електрики. Крім того, під час листопадового блекауту українська столиця на 12 годину залишилася без світла, тепла, каналізації, води, інтернету та стільникового зв'язку.

У вересні Фокус писав про те, що з Євросоюзу в Україну повернулося вже близько 5 млн біженців. З початку повномасштабної війни з України, згідно зі статистикою ООН, виїхало понад 12,5 млн українців, досі в інших країнах перебуває близько 7 млн осіб.

Ми також інформували своїх читачів про те, що найчастіше в Україну повертаються мешканці центральних областей, вони становлять 69%. Переважно це мешканці Києва (35%) та Київської області (17%).