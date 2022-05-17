Дедалі більше людей повертаються в Україну, переважно це мешканці Києва й області

За даними МВС, минулої доби в країну в'їхали понад 40 тис. осіб, ще тиждень тому в Україну за день повернулося 25 тис. осіб, тобто майже вдвічі менше.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Протягом останніх днів в Україні зберігається тенденція до збільшення кількості громадян, які повертаються до країни. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За інформацією МВС, 16 травня західні кордони з Євросоюзом і Молдовою всього перетнули майже 73 тис. осіб і понад 18 тис. транспортних засобів. Так, 41 тис. громадян в'їхали на територію України, з них 38 тис. — це українці, ще 3 тис. — іноземці.

При цьому 31 тисяча громадян виїхала за межі України. Майже 19 тис. людей перетнули кордон із Польщею, решта попрямували в Словаччину, Угорщину, Румунію та Молдову.

Фото: прес-служба МВС

Ще тиждень тому в Україну поверталося значно менше людей. Так, 9 травня в країну прибули 25 тис. осіб, 23 тис. із них були українцями. Для порівняння: 24 квітня в Україну в'їхали лише 17 тис. осіб, 15 тис. із них були українцями.

Також за добу 16 травня на державному кордоні з ЄС оформили 191 вантажівку з гуманітарною допомогою.

За даними Управління Верховного комісара ООН із питань біженців, станом на 16 травня за час повномасштабного вторгнення з України виїхали близько 6,3 млн людей. При цьому з 28 лютого до країни повернулися 1,8 млн українців.

Результати опитування: хто повертається в Україну

Результати соціологічного опитування Центру Разумкова, проведеного з березня до травня цього року, показують, що найчастіше в Україну повертаються жителі центральних областей, вони становлять 69% опитаних. Переважно це мешканці Києва (35%) та Київської області (17%). 12% із тих, хто повертається, — це громадяни зі східних регіонів країни, 9% — жителі південних областей і ще 10,5% — українці із західних регіонів.

73% респондентів розповіли, що планують оселитися в тому ж регіоні, де жили до вторгнення. При цьому 26% житимуть в іншій області. Найчастіше таку відповідь давали жителі Сходу країни. З них 15% готові оселитися в західній частині України, ще 7% планують зупинитись у Києві чи Київській області.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що між Польщею та Україною фактично не буде кордону. Так країни зможуть створити єдину силу, яка буде здатна в бідбивати будь-яку небезпеку.

Раніше Фокус писав, що на кордоні з Молдовою утворилася черга охочих виїхати з Придністров'я.