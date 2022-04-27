На кордоні з Молдовою утворилася черга охочих виїхати з Придністров'я (відео)

За інформацією місцевих журналістів, черги утворилися через ретельну перевірку документів. При цьому люди, перетинаючи кордон, кажуть, що їдуть у своїх справах: до лікарів, за покупками чи їдуть додому.

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Вдень 27 квітня на кордоні зібралася довга черга, яка складається з охочих виїхати з Придністров'я у Молдову, повідомляють місцеві ЗМІ.

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За інформацією журналістів, причина появи черги у ретельній перевірці документів. Перетинаючи кордон, люди кажуть, що їдуть у своїх справах: до лікаря, за покупками чи повертаються додому.

Раніше Фокус писав про те, що останніми днями ситуація у Придністров'ї загострилася. 25 квітня у Тирасполі сталися вибухи у будівлі "Міністерства державної безпеки". Поряд із будівлею знайшли два тубуси з-під гранатометів, які є у Росії, Йорданії та Габоні, а також у придністровської армії.

26 квітня у невизнаній республіці підірвали дві вишки зв'язку, які транслювали російське радіо. Після цього керівники невизнаної "Придністровської Молдавської республіки" оголосили про запровадження підвищеного рівня терористичної небезпеки.

Цього ж дня секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що є небезпека з боку Росії для державності Молдови та Казахстану. Він підтвердив інформацію про те, що російські війська активізувалися на півдні України, щоб вийти до невизнаної ПМР.

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що розміщені в Придністров'ї російські війська не здатні взяти Кишинів, однак у Молдови все ж таки можуть бути великі неприємності через це. За його оцінками, у невизнаній республіці перебуває приблизно 1,5 тис. російських військових і 5-7 тис. місцевих силовиків.

"Ми повинні окупувати Молдову" — кажуть найвищі державні особи Російської Федерації. Ну, чудово — додати до України ще одну країну, проти якої розв'язана військова агресія", — прокоментував політик. На його думку, в ситуації, що склалася, Молдові найкраще звернутися за допомогою до України та Румунії.

Вранці 27 квітня пресцентр так званого "МВС ПМР" повідомив про стрілянину в селі Ковбасна, де знаходиться великий склад зброї. "Минулої ночі в небі над селом Ковбаса Рибницького району було помічено кілька дронів. Літальні апарати на територію Придністров'я були запущені з України", — йдеться в офіційному повідомленні придністровської сторони. Також силовики повідомили про постріли, здійснені нібито з боку України у бік села о 08:45. Про потерпілих відомостей немає.