На границе с Молдовой образовалась очередь желающих выехать из Приднестровья (видео)

По информации местных журналистов, очереди образовались из-за тщательной проверки документов. При этом люди, пересекая границу, говорят, что едут по своим делам: к врачам, за покупками или едут домой.

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Днем 27 апреля на границе скопилась длинная очередь, состоящая из желающих выехать из Приднестровья в Молдову, сообщают местные СМИ.

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По информации журналистов, причина появления очереди в тщательной проверке документов. Пересекая границу, люди говорят, что едут по своим делам: к врачу, за покупками или возвращаются домой.

Ранее Фокус писал о том, что в последние дни обстановка в Приднестровье обострилась. 25 апреля в Тирасполе произошли взрывы в здании "Министерства государственной безопасности". Рядом со зданием нашли два тубуса из-под гранатометов, которые есть у России, Иордании и Габона, а также у приднестровской армии.

26 апреля в непризнанной республике взорвали две вышки связи, которые транслировали российское радио. После этого руководители непризнанной "Приднестровской Молдавской республики" объявили о введении повышенного уровня террористической опасности.

В тот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что есть опасность со стороны России для государственности Молдовы и Казахстана. Он подтвердил информацию о том, что российские войска активизировались на юге Украины, чтобы выйти к непризнанной "ПМР".

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что размещенные в Приднестровье российские войска не способны взять Кишинев, однако у Молдовы все-таки могут быть крупные неприятности из-за этого. По его оценкам, в непризнанной республике находится около 1,5 тыс. российских военных и 5-7 тыс. местных силовиков.

"Мы должны оккупировать Молдавию" — говорят высшие государственные лица Российской Федерации. Ну, замечательно — добавить к Украине еще одну страну, против которой развязана военная агрессия", — прокомментировал политик. По его мнению, в сложившейся ситуации Молдове лучше всего обратиться за помощью к Украине и Румынии.

Утром 27 апреля пресс-центр так называемого "МВД ПМР" сообщил о стрельбе в селе Колбасна, где находится крупный оружейный склад. "Минувшей ночью в небе над селом Колбасна Рыбницкого района были замечены несколько дронов. Летательные аппараты на территорию Приднестровья были запущены из Украины", — говорится в официальном сообщении приднестровской стороны. Также силовики сообщили о выстрелах, произведенных якобы со стороны Украины в сторону села в 8:45 утра. О пострадавших сведений нет.