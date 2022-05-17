Все больше людей возвращается в Украину, преимущественно это жители Киева и области

По данным МВД, за прошедшие сутки в страну въехало более 40 тыс. человек, еще неделю назад в Украину за день вернулось 25 тыс. человек, то есть почти в два раза меньше.

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В течение последних дней в Украине сохраняется тенденция увеличения количества граждан, возвращающихся в страну. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

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По информации МВД, 16 мая западные границы с Евросоюзом и Молдовой всего пересекло почти 73 тыс. человек и более 18 тыс. транспортных средств. Так, 41 тыс. граждан въехала на территорию Украины, из них 38 тыс. — это украинцы, еще 3 тыс. — иностранцы.

При этом 31 тыс. граждан выехала за пределы Украины. Почти 19 тыс. человек пересекли границу с Польшей, остальные направились в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

Фото: пресс-служба МВД

Еще неделю назад в Украину возвращалось гораздо меньше людей. Так, 9 мая в страну прибыло 25 тыс. человек, 23 тыс. из них были украинцами. Для сравнения: 24 апреля в Украину въехало всего 17 тыс. человек, 15 тыс. из них были украинцами.

Также за сутки 16 мая на государственной границе с ЕС оформили 191 грузовик с гуманитарной помощью.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев, по состоянию на 16 мая за время полномасштабного вторжения из Украины выехали около 6,3 млн людей. При этом с 28 февраля в страну вернулось 1,8 млн украинцев.

Результаты опроса: кто возвращается в Украину

Результаты социологического опроса Центра Разумкова, проведенного с марта по май этого года, показывают, что чаще всего в Украину возвращаются жители центральных областей, они составляют 69% опрошенных. Преимущественно это жители Киева (35%) и Киевской области (17%). 12% из тех, кто возвращается — это граждане из восточных регионов страны, 9% — жители южных областей и еще 10,5% — украинцы из западных регионов.

73% респондентов рассказали, что планируют поселиться в том же регионе, в котором жили до вторжения. При этом 26% будут жить в другой области. Чаще всего такой ответ давали жители востока страны. Из них 15% готовы поселиться в западной части Украины, еще 7% планируют остановиться в Киеве или Киевской области.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что между Польшей и Украиной фактически не будет границы. Таким образом страны смогут создать единую силу, которая будет способна отражать любую опасность.

Ранее Фокус писал, что на границе с Молдовой образовалась очередь желающих выехать из Приднестровья.