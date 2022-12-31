Когда в Украине закончится война: Financial Times дало свой прогноз

По мнению авторов британского издания, Европу в наступающем году будет ожидать энергетический кризис, а в США 45-му президенту Дональду Трампу выдвинут серьезные обвинения.

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Боевые действия в Украине будут длиться на протяжении всего 2023 года. Такой прогноз дало британское издание Financial Times.

По мнению авторов традиционного для это СМИ "парада прогнозов", замораживание конфликта в нынешних условиях не удовлетворит ни Россию, ни Украину.

При этом в наступающем году президент Украины Владимир Зеленский будет ожидать поставок современного западного оружия, а лидер РФ Владимир Путин будет пытаться перегруппировать свои вооруженные силы на фронте.

Блэкауты и выборы: Financial Times спрогнозировало будущее мира

Авторы издания сделали также прогноз в экономической и политической сферах и для остальных стран мира.

Европу уже в ближайшие месяцы могут ожидать веерные отключения электричества. Более того, зима 2023-2024 может стать для европейских государств одной из самых тяжелых, так как страны не смогут заполнить свои газовые хранилища на фоне топливного кризиса из-за российско-украинской войны.

В Великобритании по мнению редакции британского издания, пост главы правительства сохранит за собой Риши Сунак.

А президент США Джо Байден выдвинет свою кандидатуру на следующие выборы главы государства.

В то же время его предполагаемому основному конкуренту — Дональду Трампу — предъявят обвинения в нарушении законодательства, (в том числе и по поводу хранения им секретных документов в своем доме) и препятствовании утверждению итогов предыдущих президентских выборов в 2020 году.

Также заявила, что Реджеп Тайип Эрдоган с большой долей вероятности останется править страной по итогам намеченных президентских выборов.

Financial Times спрогнозировала и дальнейшее развитие конфликта между Китаем и Тайванем. По версии издания, в 2023 году этот конфликт не перерастет в открытые военные действия. Однако такой сценарий может воплотиться в жизнь несколькими годами позже.

Напомним, в начале декабря Фокус писал, каким для украинцев будет год Черного Водяного Кролика. Астрологи прогнозируют, что после роковых событий 2022-го, жесткого и даже жестокого года Тигра, нас ждет относительно спокойное время.

Кроме того, 26 декабря итоги года подвел российский политик Дмитрий Медведев. Основным достижениями он посчитал "денацификацию" и отличия России от цивилизованных стран.