Коли в Україні закінчиться війна: Financial Times дало свій прогноз

На думку авторів британського видання, Європу наступного року чекатиме енергетична криза, а в США 45-му президенту Дональду Трампу висунуть серйозні звинувачення.

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Бойові дії в Україні триватимуть протягом 2023 року. Такий прогноз надало британське видання Financial Times.

На думку авторів традиційного для цього ЗМІ "параду прогнозів", заморожування конфлікту за нинішніх умов не задовольнить ні Росію, ні Україну.

Водночас наступного року президент України Володимир Зеленський чекатиме на постачання сучасної західної зброї, а лідер РФ Володимир Путін намагатиметься перегрупувати свої збройні сили на фронті.

Блекаути та вибори: Financial Times спрогнозувало майбутнє світу

Автори видання зробили також прогноз в економічній та політичній сферах та для інших країн світу.

Європу вже найближчими місяцями можуть чекати віялові відключення електрики. Щобільше, зима 2023-2024 років може стати для європейських держав однією з найважчих, оскільки країни не зможуть заповнити свої газові сховища на тлі паливної кризи через російсько-українську війну.

У Великій Британії на думку редакції британського видання, пост глави уряду збереже за собою Ріші Сунак.

А президент США Джо Байден висуне свою кандидатуру на наступні вибори глави держави.

Водночас його передбачуваному основному конкуренту — Дональду Трампу — висунуть звинувачення у порушенні законодавства (у тому числі й щодо зберігання ним секретних документів у своєму будинку) та перешкоджанні затвердженню підсумків попередніх президентських виборів у 2020 році.

Також заявила, що Реджеп Таїп Ердоган з великою ймовірністю залишиться правити країною за підсумками намічених президентських виборів.

Financial Times спрогнозувала і подальший розвиток конфлікту між Китаєм та Тайванем. За версією видання, у 2023 році цей конфлікт не переросте у відкриті воєнні дії. Однак такий сценарій може втілитись у життя декількома роками пізніше.

Нагадаємо, на початку грудня Фокус писав, яким для українців буде рік Чорного Водяного Кролика. Астрологи прогнозують, що після фатальних подій 2022-го, жорсткого і навіть жорстокого року Тигра, на нас чекає відносно спокійний час.

Крім того, 26 грудня підсумки року підбив російський політик Дмитро Медведєв. Основними досягненнями він вважав "денацифікацію" та відмінність Росії від цивілізованих країн.