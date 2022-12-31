Будет слышен запах весны: синоптик рассказала, какой будет погода 1 января

В "Укргидрометцентре" украинцев также предупредили об опасности паводков в Волынской области и снежных лавин в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

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В воскресенье, 1 января, на всей территории Украины установится плюсовая температура, более характерная для марта. Такой прогноз дала синоптик Наталия Диденко.

"Температура воздуха в течение дня будет составлять мартовские +8…+14 градусов, в восточной части столбик термометра покажет +4…+9 градусов", — написала синоптик.

По словам Диденко, в первый день нового года ожидается порывистый западный ветер. Однако он в Украину осадков не принесет.

"В Киеве в новогоднюю ночь предполагается +4…+6 градусов, днем 1 января — до +12 градусов", — добавила она.

По прогнозам "Укргидрометцентра" в первый день нового года практически во всех областях Украины будет переменная облачность.

В западных регионах Украины столбик термометра покажет +7…+5 градусов ночью, а днем поднимется к показателям +12…+14 градусов тепла.

В северных областях Украины ночью ожидается +4…+2 градуса. Днем ртутный столбик покажет +8…+10 градусов. На протяжении суток — без значительных осадков.

На востоке страны в ночь на первое января термометр покажет +1…-1 градус Цельсия. Днем ожидается +6…+8 градусов.

В южных областях Украины ночью температура воздуха будет на уровне +5…+3 градусов. Днем термометр покажет +9…+11 градусов.

Метеорологи также предупредили, что 1 января в Волынской области из-за поднятия уровня воды в реке Припять могут быть затоплены сельскохозяйственные угодья и приусадебные участки.

А в Ивано-Франковской области и восточной части Закарпатской области из-за оттепели существует значительная опасность схождения лавин.

[ + – ] В Украине 1 января ожидается не характерная для этого периода теплая погода Фото: Скриншот

Напомним, в конце октября синоптики рассказали украинцам о том, какой будет нынешняя зима. В Украине 1 января ожидается не характерная для этого периода теплая погода

Кроме того, Фокус писал, хватит ли Украине газа зимой, если будут холода. По мнению эксперта Юрия Щедрина, Украина накопила достаточно газа на зиму, ведь в этом году на 40% сократятся расходы газа из-за остановки промышленных предприятий и из-за уменьшения количества потребителей газа.