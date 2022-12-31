Буде чути запах весни: синоптикиня розповіла, якою буде погода 1 січня

В "Укргідрометцентрі" українців також попередили про небезпеку паводків у Волинській області та снігових лавин у Закарпатській та Івано-Франківській областях.

Related video

У неділю, 1 січня, на всій території України встановиться плюсова температура, характерніша для березня. Такий прогноз надала синоптикиня Наталія Діденко.

"Температура повітря протягом дня становитиме березневі +8...+14 градусів, у східній частині стовпчик термометра покаже +4...+9 градусів", — написала синоптикиня.

За словами Діденко, першого дня нового року очікується поривчастий західний вітер. Однак він до України опадів не принесе.

"У Києві в новорічну ніч передбачається +4...+6 градусів, вдень 1 січня — до +12 градусів", — додала вона.

За прогнозами "Укргідрометцентру", у перший день нового року практично у всіх областях України буде мінлива хмарність.

У західних регіонах України стовпчик термометра покаже +7…+5 градусів уночі, а вдень підніметься до показників +12…+14 градусів тепла.

У північних областях України вночі очікується +4…+2 градуси. Вдень ртутний стовпчик покаже +8…+10 градусів. Протягом доби — без значних опадів.

На сході країни у ніч на перше січня термометр покаже +1…-1 градус Цельсія. Вдень очікується +6…+8 градусів.

У південних областях України вночі температура повітря буде на рівні +5…+3 градуси. Вдень термометр покаже +9…+11 градусів.

Метеорологи також попередили, що 1 січня у Волинській області через підвищення рівня води в річці Прип'ять можуть бути затоплені сільськогосподарські угіддя та присадибні ділянки.

А в Івано-Франківській області та східній частині Закарпатської області через відлигу існує значна небезпека сходження лавин.

[ + – ] В Україні 1 січня очікується не характерна для цього періоду тепла погода Фото: Скриншот

Нагадаємо, наприкінці жовтня синоптики розповіли українцям про те, якою буде цьогорічна зима. В Україні 1 січня очікується не характерна для цього періоду тепла погода

Крім того, Фокус писав, чи вистачить Україні газу взимку, якщо будуть холоди. На думку експерта Юрія Щедріна, Україна накопичила достатньо газу на зиму, адже цього року на 40% скоротяться витрати газу через зупинку промислових підприємств та зменшення кількості споживачів газу.