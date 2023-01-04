"Маяк мужества и стойкости": Киев стал лучшим городом мира по версии Resonance

Эксперты отметили эффективную работу метрополитена, создание новых парков в городе и обновление подвижного состава муниципального транспорта в течение десяти последних лет.

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Международное агентство Resonance назвало Киев лучшим городом мира 2023 года. Об этом сообщается на сайте World's Best Cities.

В описании говорится, что столица Украины стала "маяком мужества и стойкости", который ведет "непокорный народ против кровавого агрессора".

"Киев, как и вся Украина, — место неистощимого мужества перед лицом ежедневных трагедий", — уточняют эксперты рейтинга.

Как считает мэр Виталий Кличко, Киев занял позицию "Почетный лучший город мира 2023 года" благодаря стойкости и несокрушимости жителей Киева, а также храбрости перед лицом войны. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

Эксперты рейтинга отметили развитие инфраструктуры столицы за последнее десятилетие. Среди достижений города — создание новых парков и скверов, приведение в порядок существующих зон отдыха, наведение порядка с парковкой, обновление подвижного состава муниципального транспорта.

Как считают составители ТОП-100 городов, украинская столица может похвастаться демократичными ценами, эффективной работой метро и своими пляжами.

"Киев сегодня — это сердце Европы. Которое продолжает биться — за жизнь, за развитие, за красоту города и комфорт его жителей", — подчеркнул градоначальник, комментируя рейтинг.

В первую десятку Топ-100 лучших городов для жизни, работы, инвестиций и путешествий также вошли Лондон, Париж, Нью-Йорк, Токио, Дубай, Барселона, Рим, Мадрид, Сингапур и Амстердам.

Канадская компания Resonance Consultancy специализируется на вопросах стратегии, брендинга и коммуникаций в городах.

Напомним, мэр города Виталий Кличко в интервью немецкому изданию Spiegel 30 декабря рассказал, что перед новогодними праздниками Киев, как и в мирное время, стал многолюдным: в столице теперь насчитывается 3,6 миллиона украинцев. При этом в марте в городе оставалось меньше миллиона жителей.

В преддверии нового года киевские власти подвели военные итоги 2022 года. С начала полномасштабного вторжения по 30 декабря украинская столица пережила 52 воздушные атаки на город.