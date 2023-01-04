"Маяк мужності та стійкості": Київ став найкращим містом світу за версією Resonance

Експерти відзначили ефективну роботу метрополітену, створення нових парків у місті та оновлення рухомого складу муніципального транспорту протягом десяти останніх років.

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Міжнародне агентство Resonance назвало Київ найкращим містом світу 2023 року. Про це повідомляється на сайті World's Best Cities.

В описі йдеться, що столиця України стала "маяком мужності та стійкості", який веде "непокірний народ проти кривавого агресора".

"Київ, як і вся Україна, — місце невичерпної мужності перед щоденними трагедіями", — уточнюють експерти рейтингу.

Як вважає мер Віталій Кличко, Київ зайняв позицію "Почесне найкраще місто світу 2023 року" завдяки стійкості та незламності жителів Києва, а також хоробрості перед війною. Про це він написав у себе в Telegram-каналі.

Експерти рейтингу відзначили розвиток інфраструктури столиці за останнє десятиліття. Серед досягнень міста — створення нових парків та скверів, упорядкування наявних зон відпочинку, наведення ладу з паркуванням, оновлення рухомого складу муніципального транспорту.

Як вважають упорядники Топ 100 міст, українська столиця може похвалитися демократичними цінами, ефективною роботою метро та своїми пляжами.

"Київ сьогодні — це серце Європи. Яке продовжує битися — за життя, за розвиток, за красу міста та комфорт його мешканців", — наголосив градоначальник, коментуючи рейтинг.

До першої десятки Топ 100 найкращих міст для життя, роботи, інвестицій та подорожей також увійшли Лондон, Париж, Нью-Йорк, Токіо, Дубай, Барселона, Рим, Мадрид, Сінгапур та Амстердам.

Канадська компанія Resonance Consultancy спеціалізується на питаннях стратегії, брендингу та комунікацій у містах.

Нагадаємо, мер міста Віталій Кличко в інтерв'ю німецькому виданню Spiegel 30 грудня розповів, що перед новорічними святами Київ, як і у мирний час, став багатолюдним: у столиці налічується 3,6 мільйона українців. Водночас у березні в місті залишалося менше від мільйона мешканців.

Напередодні нового року київська влада підбила військові підсумки 2022 року. З початку повномасштабного вторгнення до 30 грудня українська столиця пережила 52 повітряні атаки на місто.