"Маяк мужності та стійкості": Київ став найкращим містом світу за версією Resonance
Експерти відзначили ефективну роботу метрополітену, створення нових парків у місті та оновлення рухомого складу муніципального транспорту протягом десяти останніх років.
Міжнародне агентство Resonance назвало Київ найкращим містом світу 2023 року. Про це повідомляється на сайті World's Best Cities.
В описі йдеться, що столиця України стала "маяком мужності та стійкості", який веде "непокірний народ проти кривавого агресора".
"Київ, як і вся Україна, — місце невичерпної мужності перед щоденними трагедіями", — уточнюють експерти рейтингу.
Як вважає мер Віталій Кличко, Київ зайняв позицію "Почесне найкраще місто світу 2023 року" завдяки стійкості та незламності жителів Києва, а також хоробрості перед війною. Про це він написав у себе в Telegram-каналі.
Експерти рейтингу відзначили розвиток інфраструктури столиці за останнє десятиліття. Серед досягнень міста — створення нових парків та скверів, упорядкування наявних зон відпочинку, наведення ладу з паркуванням, оновлення рухомого складу муніципального транспорту.
Як вважають упорядники Топ 100 міст, українська столиця може похвалитися демократичними цінами, ефективною роботою метро та своїми пляжами.
"Київ сьогодні — це серце Європи. Яке продовжує битися — за життя, за розвиток, за красу міста та комфорт його мешканців", — наголосив градоначальник, коментуючи рейтинг.
До першої десятки Топ 100 найкращих міст для життя, роботи, інвестицій та подорожей також увійшли Лондон, Париж, Нью-Йорк, Токіо, Дубай, Барселона, Рим, Мадрид, Сінгапур та Амстердам.
Канадська компанія Resonance Consultancy спеціалізується на питаннях стратегії, брендингу та комунікацій у містах.
Нагадаємо, мер міста Віталій Кличко в інтерв'ю німецькому виданню Spiegel 30 грудня розповів, що перед новорічними святами Київ, як і у мирний час, став багатолюдним: у столиці налічується 3,6 мільйона українців. Водночас у березні в місті залишалося менше від мільйона мешканців.
Напередодні нового року київська влада підбила військові підсумки 2022 року. З початку повномасштабного вторгнення до 30 грудня українська столиця пережила 52 повітряні атаки на місто.