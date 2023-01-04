В "Дію" вернули важную услугу, которую приостановили в начале войны: о чем идет речь

Справка, которая снова стала доступна на госпортале, дает возможность подтвердить то, что человек является владельцем той или иной недвижимости.

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В мобильном приложении "Дія" вернули возможность получить справку из Государственного реестра прав. Услуга была приостановлена после начала полномасштабной войны РФ против Украины. Об этом 4 января сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Справка подтверждает, что вы владелец недвижимости. К примеру, справку можно заказать перед арендой квартиры, чтобы убедиться, действительно ли вы снимаете жилье у реального владельца. Также она пригодится для дальнейшей оценки и возмещения поврежденного или уничтоженного имущества российскими оккупантами", — говорится в сообщении чиновника.

Федоров отмечает, что до полномасштабного вторжения услугой ежегодно пользовалось около 1 млн украинцев, за месяц от запуска услуги в "Дія" справку получили почти 18 тыс. раз.

После 24 февраля реестры приостановили работу в целях безопасности. С мая 2022 года они снова работают, теперь справку можно получить всего за короткий промежуток времени.

"Дія" — мобильное приложение, веб-портал и бренд цифрового государства в Украине, разработанный Министерством цифровой трансформации Украины. "Дія" была впервые представлена в 2019 году и официально запущена в 2020 году.

Ранее мы писали, что в сентябре 2022 года в сервисе государственных услуг "Дія" вернули возможность просматривать и оплачивать штрафы за нарушения правил дорожного движения.

Также мы сообщали, что с 8 сентября в органах государственной регистрации актов гражданского состояния вместо бумажного паспорта гражданина Украины или id-карты можно предъявлять цифровые документы в мобильном приложении "Дія".