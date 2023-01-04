У "Дію" повернули важливу послугу, яку призупинили на початку війни: про що йдеться

Довідка, яка знову стала доступною на госпорталі, дає можливість підтвердити те, що людина є власником тієї чи іншої нерухомості.

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У мобільному додатку "Дія" повернули можливість отримати довідку з Державного реєстру прав. Послугу було припинено після початку повномасштабної війни РФ проти України. Про це 4 січня повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Довідка підтверджує, що ви — власник нерухомості. Наприклад, довідку можна замовити перед орендою квартири, щоб переконатися, чи дійсно ви знімаєте житло в реального власника. Також вона знадобиться для подальшої оцінки та відшкодування пошкодженого чи знищеного російськими окупантами майна", — йдеться в повідомленні чиновника.

Федоров зазначає, що до повномасштабного вторгнення послугою щороку користувалося майже 1 млн українців, за місяць від запуску послуги в "Дія" довідку отримали майже 18 тис. разів.

Після 24 лютого реєстри призупинили роботу з метою безпеки. З травня 2022 вони знову працюють, тепер довідку можна отримати всього за короткий проміжок часу.

"Дія" — мобільний додаток, вебпортал і бренд цифрової держави в Україні, розроблений Міністерством цифрової трансформації України. "Дія" була вперше представлена у 2019 році й офіційно запущена у 2020 році.

Раніше ми писали, що у вересні 2022 року в сервісі державних послуг "Дія" повернули можливість переглядати й оплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Також ми повідомляли, що з 8 вересня в органах державної реєстрації актів цивільного стану замість паперового паспорта громадянина України чи id-картки можна пред'являти цифрові документи у мобільному додатку "Дія".