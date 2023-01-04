Иск на 46 млрд гривен: Фонд гарантирования вкладов физлиц подал в суд на Жеваго

Иск будет рассматривать суд в Украине. Сообщается, что у Фонда имеется крепкая доказательная база общим объемом около 300 тысяч страниц.

Related video

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) 4 января подал иск в Хозяйственный суд Киева против бывшего владельца обанкротившегося банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго. Общая сумма исковых требований составляет 46 млрд гривен. Об этом говорится в пресс-релизе Фонда.

В публикации отмечается, что очередной шаг для защиты интересов кредиторов банка стал возможен благодаря полученным доказательствам, которые были собраны во время подготовки и рассмотрения Высоким Судом Англии и Уэльса дела по иску Фонда против Жеваго.

Между тем суд пришел к выводу, что у него нет полномочий рассматривать это дело из-за необходимости применения украинского законодательства, однако признал наличие оснований для всемирного ареста активов бизнесмена, получив письменное обязательство Жеваго не уклоняться от судового процесса в Украине.

По словам заместителя директора-распорядителя Фонда Виктора Новикова, на основании полученных выводов британских юристов Фонд еще летом прошлого года начал подготовку к процессу в Украине.

"У нас крепкая доказательная база – более 7000 оригиналов и копий документов – писем, описаний схем и материалов кредитных дел общим объемом около 300 тысяч страниц", — сообщил Новиков.

Фонд утверждает, что благодаря махинациям с заемщиками и фиктивным контрактам из банка были выведены более 223,1 млн долларов, что в эквиваленте составляет 46 млрд гривен. По данным следствия, к этой схеме были причастны сам Жеваго и должностные лица банка.

Напомним, 27 декабря 2022 украинского бизнесмена Константина Жеваго, задержали во французском городе Куршавеле, после чего решением суда Шамбери отправили под экстрадиционный арест. Таким образом в течение 40 дней будет решен вопрос о его выдаче украинской стороне.

В розыске Интерпола Жеваго находился с июля 2021 года, о чем сообщила пресс-служба ГБР. На то время олигарха подозревали в растрате 113 млн долларов.