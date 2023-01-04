Позов на 46 млрд гривень: Фонд гарантування вкладів фізосіб подав до суду на Жеваго

Позов розглядатиме суд в Україні. Повідомляється, що Фонд має міцну доказову базу загальним обсягом близько 300 тисяч сторінок.

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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) 4 січня подав позов до Господарського суду Києва проти колишнього власника збанкрутілого банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго. Загальна сума позовних вимог становить 46 млрд гривень. Про це йдеться в пресрелізі Фонду.

У публікації наголошується, що черговий крок для захисту інтересів кредиторів банку став можливим завдяки отриманим доказам, зібраним під час підготовки та розгляду Високим Судом Англії та Уельсу справи за позовом Фонду проти Жеваго.

Водночас суд дійшов висновку, що він не має повноважень розглядати цю справу через необхідність застосування українського законодавства, проте визнав наявність підстав для всесвітнього арешту активів бізнесмена, отримавши письмове зобов'язання Жеваго не ухилятися від судового процесу в Україні.

За словами заступника директора-розпорядника Фонду Віктора Новікова, на підставі отриманих висновків британських юристів Фонд ще влітку минулого року розпочав підготовку до процесу в Україні.

"У нас міцна доказова база — понад 7000 оригіналів і копій документів (листів, описів схем і матеріалів кредитних справ) загальним обсягом близько 300 тисяч сторінок", — повідомив Новіков.

Фонд стверджує, що завдяки махінаціям із позичальниками та фіктивним контрактам із банку було виведено понад 223,1 млн доларів, що в еквіваленті становить 46 млрд гривень. За даними слідства, до цієї схеми були причетні сам Жеваго та посадові особи банку.

Нагадаємо, 27 грудня 2022 року українського бізнесмена Костянтина Жеваго затримали у французькому місті Куршевель, після чого рішенням суду Шамбері відправили під екстрадиційний арешт. Отже, протягом 40 днів буде вирішено питання про його видачу українській стороні.

У розшуку Інтерполу Жеваго перебував із липня 2021 року, про що повідомила пресслужба ДБР. На той час олігарха підозрювали в розтраті 113 млн доларів.