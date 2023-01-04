В городской электричке Киева заработала оплата банковской картой: в "УЗ" раскрыли детали

Известно, что пока возможность оплатить проезд устройством с NFC можно на 17 станциях.

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Киевская "Укрзализныця" запустила в тестовом режиме оплату проезда по городской транспортной карте, банковской карте и устройствам с NFC на 17 станциях кольцевой электрички. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

"Теперь на остановках Протасов Яр, Киев-Демеевский, Левый берег, Левобережная, Киев-Днепровский, Русановка, Троещина, Троещина-2, Почайная, Зенит, Рубежовский, Святошино, Борщаговка, Киев-Волынский, Караваевы дачи, Сырец с функцией бесконтактной оплаты", — говорится в сообщении.

В компании также уточнили, что для оплаты проезда достаточно приложить банковскую карту, транспортную карту или устройство с NFC к валидатору, а чтобы подтвердить осуществление оплаты — нужно приложить транспортную карту или банковскую карту к электронному устройству, которые постепенно появятся у всех кассиров в ближайшие недели.

Напомним, что пассажиры столичной кольцевой электрички могут также удобно покупать билеты в чат-ботах компании.

Ранее мы писали о том, что "Укрзализныця" 13 ноября 2022 года решила начать продажу билетов на поезда в деоккупированный Херсон, а также города Украины, которые еще ждут прихода ВСУ. В компании отмечают, что воспользоваться билетами можно сразу после восстановления железнодорожного сообщения с освобожденными городами. Проект получил название "Билеты к победе".

Также Фокус сообщал, что "Укрзализныця" старается расширить перечень услуг, предоставляемых онлайн. С сентября 2022 года через интернет может быть оформлена перевозка авто на поезде.