У міській електричці Києва запрацювала оплата банківською карткою: в "УЗ" розкрили деталі

Відомо, що поки що можливість оплатити проїзд пристроєм з NFC можна на 17 станціях.

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Київська "Укрзалізниця" запустила в тестовому режимі оплату проїзду міською транспортною карткою, банківською карткою і пристроями з NFC на 17 станціях кільцевої електрички. Про це повідомляє пресслужба відомства у Telegram.

"Тепер на зупинках Протасів Яр, Київ-Деміївський, Лівий берег, Лівобережна, Київ-Дніпровський, Русанівка, Троєщина, Троєщина-2, Почайна, Зеніт, Рубежівський, Святошин, Борщагівка, Київ-Волинський, Караваєві дачі, Сирець та Вишгородська встановлені валідатори з функцією безконтактної оплати", — йдеться у повідомленні.

У компанії також уточнили, що для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку, транспортну картку або пристрій з NFC до валідатора, а щоб підтвердити здійснення оплати, потрібно прикласти транспортну картку або банківську картку до електронного пристрою, які поступово з'являться у всіх касирів в найближчі тижні.

Нагадаємо, що пасажири столичної кільцевої електрички можуть також зручно купувати квитки у чат-ботах компанії.

Раніше ми писали про те, що "Укрзалізниця" 13 листопада 2022 року вирішила розпочати продаж квитків на потяги в деокупований Херсон, а також міст України, які ще чекають на прихід ЗСУ. У компанії зазначають, що скористатися квитками можна одразу після відновлення залізничного сполучення зі звільненими містами. Проєкт отримав назву "Квитки до перемоги".

Також Фокус повідомляв, що "Укрзалізниця" намагається розширити перелік послуг, що надаються онлайн. З вересня 2022 року через інтернет може бути оформлене перевезення авто на потязі.