"Праздник стал особенным": Зеленский поздравил украинцев с Рождеством (видео)

Президент Украины подчеркнул, что Рождество — это праздник согласия и единения всех украинцев, где бы они сейчас не находились.

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Владимир Зеленский поздравил украинцев с наступающим Рождеством и назвал всех нас большой единой семьей. Президент записал для жителей Украины видео, которое опубликовали в его официальном Телеграм-канале накануне праздника, 6 января.

"Поздравляю миллионы украинских семей, которые сегодня собираются вместе, чтобы провести Святой вечер и встретить первую звезду", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что наступающий день — это праздник согласия и единения семьи. А все жители Украины сейчас — это большая единая семья.

И не имеет значения, где сейчас находится каждый из нас: дома, на работе, в окопе, в дороге, в Украине или за границей. Потому что, по словам украинского лидера, все мы сейчас едины, как никогда в своей вере в победу над российскими оккупантами.

Зеленский выразил уверенность в том, что победу Украины приближает каждый ее житель, защищая свою землю, свою культуру, свои традиции и свою веру.

"Как это делали наши предки казаки – защитники веры и церкви Христовой. И как это делали все их потомки и продолжатели традиций нашего войска и нашего народа", — сказал президент.

Он добавил, что сейчас даже духи наших предков помогают нам каждый день бить пришедших на нашу землю.

Зеленский также обратил внимание на то, что военное время все наши традиционные праздники стали особенными потому, что и мы сами живем в особенные времена.

"В святой день запрещено шить и вязать, но мы плетем маскировочные сетки и шьем бронежилеты, преодолевая зло. В эти дни наши предки не ходили на охоту, но мы деремся, чтобы не стать добычей и победить зверя. Это видит Бог. Это видит мир", — завершил свое обращение к украинцам президент.

Напомним, Министерство культуры дало разрешение ПЦУ на проведение рождественской службы в Киево-Печерской Лавре. Правоохранительные органы будут следить за тем, чтобы мероприятия прошли без эксцессов.

Фокус также писал о публикации расследователей, которые предупредили украинцев о провокациях российских военных на Рождество. По их информации, оккупанты готовятся взорвать храмы, чтобы на местах инцидента снять ролики, которые должны убедить граждан РФ в необходимости второй волны мобилизации.