"Свято стало особливим": Зеленський привітав українців із Різдвом (відео)

Президент України наголосив, що Різдво — це свято згоди та єднання всіх українців, де б вони зараз не перебували.

Related video

Володимир Зеленський привітав українців із прийдешнім Різдвом і назвав усіх нас великою єдиною родиною. Президент записав для українців відео, яке опублікували в його офіційному телеграм-каналі напередодні свята, 6 січня.

"Вітаю мільйони українських сімей, які сьогодні збираються разом, щоб провести Святий вечір і зустріти першу зірку", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що наступний день — це свято злагоди та єднання сім'ї. А всі жителі України зараз – це велика єдина родина.

І не має значення, де зараз перебуває кожен із нас: удома, на роботі, в окопі, у дорозі, в Україні чи за кордоном. Тому що, за словами українського лідера, всі ми зараз єдині як ніколи у своїй вірі у перемогу над російськими окупантами.

Зеленський висловив упевненість у тому, що перемогу України наближає кожен її мешканець, захищаючи свою землю, свою культуру, свої традиції та свою віру.

"Як це робили наші предки козаки – захисники віри та церкви Христової. І як це робили всі їх нащадки та продовжувачі традицій нашого війська та нашого народу", — сказав президент.

Він додав, що зараз навіть духи наших предків допомагають нам щодня бити тих, хто прийшов на нашу землю.

Зеленський також звернув увагу на те, що воєнний час усі наші традиційні свята стали особливими, тому що й ми самі живемо в особливі часи.

"У святий день заборонено шити і в'язати, але ми плетемо маскувальні сітки та шиємо бронежилети, долаючи зло. У ці дні наші предки не ходили на полювання, але ми б'ємося, щоб не стати здобиччю та перемогти звіра. Це бачить Бог. Це бачить світ", — завершив своє звернення до українців президент.

Нагадаємо, Міністерство культури дало дозвіл ПЦУ на проведення різдвяної служби у Києво-Печерській Лаврі. Правоохоронці слідкуватимуть за тим, щоб заходи пройшли без ексцесів.

Фокус також писав про публікацію розслідувачів, які попередили українців про провокації російських військових на Різдво. За їхньою інформацією, окупанти готуються підірвати храми, щоб на місцях інциденту зняти ролики, які мають переконати громадян РФ у необхідності другої хвилі мобілізації.