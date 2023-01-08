Не только военные РФ: глава "Укрэнерго" назвал виновных в атаках на энергосистему Украины

Энергетики России причастны к планированию атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

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Атаки на энергосети Украины спланированы и осуществлены не только военными РФ, но и российскими энергетиками. Об этом в комментарии Financial Times рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, российские инженеры знали энергосеть Украины "как свои пять пальцев", поскольку до начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года она была объединена с энергосистемами России и Беларуси. Поэтому удары оккупантов были нацелены на ключевые узлы системы передачи, а не на электростанции.

На сегодняшний день украинские энергетики, которые уже три месяца держат энергосистему под сокрушительными ударами более 1000 российских ракет и дронов, лучше понимают российскую стратегию и заранее принимают меры, направленные на минимизацию последствий атак.

Напомним, российские военные могут нанести ракетные удары по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины.

Также Фокус писал, что Киев остается самым уязвимым местом — и об этом знают россияне, которые регулярно пытаются обесточить город. Однако через месяц Киеву блэкаут уже может не грозить.