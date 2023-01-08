Не лише військові РФ: глава "Укренерго" назвав винних в атаках на енергосистему України

Енергетики Росії причетні до планування атак на українську енергетичну інфраструктуру

Related video

Атаки на енергомережі України сплановано та здійснено не лише військовими РФ, а й російськими енергетиками. Про це у коментарі Financial Times розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, російські інженери знали енергомережу України "як свої п'ять пальців", оскільки до початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року її об'єднали з енергосистемами Росії та Білорусі. Тому удари окупантів були націлені на ключові вузли системи передачі, а чи не на електростанції.

На сьогодні українські енергетики, які вже три місяці тримають енергосистему під нищівними ударами понад 1000 російських ракет і дронів, краще розуміють російську стратегію та заздалегідь вживають заходів, спрямованих на мінімізацію наслідків атак.

Нагадаємо, російські військові можуть завдати ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури на всій території України.

Також Фокус писав, що Київ залишається найуразливішим місцем і про це знають росіяни, які регулярно намагаються знеструмити місто. Проте за місяць Києву блекаут вже може не загрожувати.