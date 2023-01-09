В Украине арестовали средства экс-министра Табачника и имущество его матери

Как сообщили в Офисе генпрокурора, суд наложил арест на $114 тысячи, которые хранились на банковском счете беглого министра, а также семь земельных участков в Киевской области.

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По решению Винницкого городского суда арестовано имущество бывшего министра образования и науки (2010-2014) Дмитрия Табачника, который сбежал из Украины после Революции Достоинства в 2014 году. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает Офис генерального прокурора Украины.

Так, согласно решению суда, под арест попали семь земельных участков в поселке Козин Киевской области, а также $114 тысячи. Как отмечают в Офисе генпрокурора, участки принадлежат матери бывшего министра. Что касается арестованных средств, то они находятся на банковском счете подозреваемого.

Как Табачник работал на ФСБ

По данным следствия, Дмитрий Табачник организовывал и координировал деятельность руководителей российских оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей в сфере здравоохранения, образования, а также подготовки к проведению псевдо-референдумов. При этом бывший чиновник действовал от имени высших органов власти России, в том числе ФСБ.

Так, следователи установили, что подозреваемый контактировал с замминистра здравоохранения РФ, а также замглавы правительства РФ и представителей департамента оперативной информации ФСБ. Табачный докладывал врагу о выполнении поставленных задач и передавал документы.

В отношении бывшего министра ведется расследование по факту государственной измены. Преступление предусмотрено ч.2 ст.111 Уголовного кодекса. Если вину Табачника докажут, ему будет грозить тюремное заключение на срок в 15 лет, либо пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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