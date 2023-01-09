В Україні заарештували кошти ексміністра Табачника та майно його матері

Як повідомили в Офісі генпрокурора, суд наклав арешт на $114 тисяч, які зберігалися на банківському рахунку міністра, а також сім земельних ділянок у Київській області.

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За рішенням Вінницького міського суду заарештовано майно колишнього міністра освіти та науки (2010-2014) Дмитра Табачника, який втік з України після Революції Гідності у 2014 році. Про це у понеділок, 9 січня, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

Так, згідно з рішенням суду, під арешт потрапили сім земельних ділянок у селищі Козин Київської області, а також $114 тисяч. Як наголошують в Офісі генпрокурора, ділянки належать матері колишнього міністра. Щодо заарештованих коштів, то вони перебувають на банківському рахунку підозрюваного.

Як Табачник працював на ФСБ

За даними слідства, Дмитро Табачник організовував і координував діяльність керівників російських окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей у сфері охорони здоров'я, освіти, а також підготовки до проведення псевдо-референдумів. При цьому колишній чиновник діяв від імені найвищих органів влади Росії, зокрема ФСБ.

Так, слідчі встановили, що підозрюваний контактував із заступником міністра охорони здоров'я РФ, а також заступником глави уряду РФ та представниками департаменту оперативної інформації ФСБ. Табачник доповідав ворогові про виконання поставлених завдань та передавав документи.

Щодо колишнього міністра ведеться розслідування за фактом державної зради. Злочин передбачено ч. 2 ст.111 Кримінального кодексу. Якщо провину Табачника доведуть, йому загрожуватиме ув'язнення терміном 15 років, або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

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28 грудня у Держбюро розслідувань повідомили, що на гірськолижному курорті Куршавель французькі правоохоронці затримали екснардепа та акціонера банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго.