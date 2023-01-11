Без шансов оспорить: Верховная Рада лишит мандатов 4 нардепов, — Арахамия

По словам председателя фракции "Слуга народа", все пройдет согласно закону и народные избранники не смогут изменить решение.

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На ближайшем заседании Верховной Рады народные депутаты Украины будут голосовать за лишение мандатов 4 депутатов от запрещенных партий. Об этом в среду, 11 января, сообщил нардеп, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в своем Telegram-канале.

По словам Арахамии, это произойдет конституционным способом и у нардепов не будет шанса оспорить решение в судах.

"Потому что это и есть правильный путь очищения парламента, а не те провокации, которые играют на руку коллаборантам не зависимо от названия партии. Мы всех помним и никому ничего не простим. Эта история обязательно будет иметь продолжение. Но все будет согласно закону и Конституции Украины", — написал Арахамия.

Кого лишат мандатов?

Сам Давид Арахамия в своем посте не упомянул имена нардепов, которых планируют лишить мандатов. Однако 10 января стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства нардепов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

"Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а убийцам, то и наши действия будут соответствующими. И это — не последние подобные решения. Службы работают", — заявил тогда Зеленский.

Согласно данным официального портала Верховной Рады, по состоянию на 11 декабря парламент насчитывает 423 депутата. Таким образом после ближайшего пленарного заседания количество народных избранников сократится до 419 человек. Медведчук, Козак и Кузьмин были членами запрещенной фракции ОПЗЖ, а Деркач — внефракционный депутат.

Напомним, 29 декабря 2022 года Офис генпрокурора сообщил о начале расследования в отношении экс-регионалов из фракции ОПЗЖ после заявления ветерана Юрия Гудыменко. Разбирательство ведут в отношении 42 депутатов, в числе которых Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Нестор Шуфрич, Илья Кива, а также Виктор Медведчук.

Также в декабре прошлого года в соцсетях появилась информация о том, что нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич покинул Украину. Его рейс приземлился в Барселоне. Политика видели в аэропорту Будапешта, он находился в самолете, направлявшемся в столицу Каталонии