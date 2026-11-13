Пятница 13-е: приметы и суеверия, что сегодня нельзя делать

На пятницу 13-е не стоит начинать новое дело и давать взаймы.

Сегодня первый раз в 2023 году 13-е число выпало на пятницу. Следующая и последняя в этом году пятница 13-го будет в октябре.

Почему люди остерегаются пятницы 13-го

Суеверные люди во многих странах считают эту дату несчастливой, так как согласно преданию именно в пятницу 13-го распяли Иисуса Христа.

Многие полагают, что на пятницу 13-го "вылазит" всевозможная нечисть, а ведьмы устраивают свои шабаши.

Существует также еще одно историческое событие, которое на долгое время вселило ужас в головах суеверных. Так, 3 апреля 1307 года, которое выпало на пятницу, арестовали рыцарей ордена тамплиеров. После чего по решению инквизиции всех их сожгли на костре.

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Кроме того, "ужас" этой даты закрепил известный американский слешер "Пятница-13-е", вышедший на экраны в 1980 году. Фильм имеет ряд сиквелов и римейков, которые не дают забыть суеверным людям, что пятница 13-е является несчастливой датой.

Что нельзя делать в пятницу 13-го

Нельзя начинать новое дело, это может принести неудачу.

Нельзя высаживать растения. В народе считается, что они не будут плодоносить.

Не стоит планировать свадьбу на этот день, так как брак будет ненадежным.

Стоя у зеркала нельзя думать о плохом.

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