Пятница 13-е: приметы и суеверия, что сегодня нельзя делать

На пятницу 13-е не стоит начинать новое дело и давать взаймы.

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Сегодня первый раз в 2023 году 13-е число выпало на пятницу. Следующая и последняя в этом году пятница 13-го будет в октябре.

Почему люди остерегаются пятницы 13-го

Суеверные люди во многих странах считают эту дату несчастливой, так как согласно преданию именно в пятницу 13-го распяли Иисуса Христа.

Многие полагают, что на пятницу 13-го "вылазит" всевозможная нечисть, а ведьмы устраивают свои шабаши.

Существует также еще одно историческое событие, которое на долгое время вселило ужас в головах суеверных. Так, 3 апреля 1307 года, которое выпало на пятницу, арестовали рыцарей ордена тамплиеров. После чего по решению инквизиции всех их сожгли на костре.

Кроме того, "ужас" этой даты закрепил известный американский слешер "Пятница-13-е", вышедший на экраны в 1980 году. Фильм имеет ряд сиквелов и римейков, которые не дают забыть суеверным людям, что пятница 13-е является несчастливой датой.

Что нельзя делать в пятницу 13-го

Нельзя начинать новое дело, это может принести неудачу.

Нельзя высаживать растения. В народе считается, что они не будут плодоносить.

Не стоит планировать свадьбу на этот день, так как брак будет ненадежным.

Стоя у зеркала нельзя думать о плохом.

Какой праздник отмечают 13 января

13 января православные христиане отмечают Васильев вечер, он же Щедрый вечер и День святой Мелании. В старом календаре этот праздник отмечали в последний день в году — 31 декабря. В народе этот день также называют Старый Новый год.

Именно в этот день наши предки обходили дома, просили угощения и читали щедривки, слова многих из которых сохранились и до наших дней. Самой известной из них считается "Щедрик, щедрик, щедривочка", на основе которой в начале XX века украинский композитор Николай Леонтович написал "Щедрик", ставший культовой композицией, которая у многих ассоциируется с Рождеством.

13 января: народные приметы

Предки выделяли такие приметы на Васильев вечер:

Ясное звездное небо ночью предвещает потепление.

Оттепель знаменует раннюю холодную весну.

Обледеневшие деревья — к хорошему урожаю фруктов.

Снег идет целый день — весь месяц будут дожди.

Южный ветер знаменует хороший урожай, а северный — плохую погоду, снегопад и дожди.

13 января: что нельзя делать

Хоть день и называется "Щедрый вечер", но в народе бытует суеверие, что в этот день не стоит никому давать деньги в долг, иначе оставшийся год есть риск самому провести его в долгах.

А еще украинцы считали, что на Старый новый год нельзя пересчитывать мелочь, чтобы потом не провести год "в слезах".

Именины 13 января

В эту дату день ангела отмечают:

Михаил

Петр

Мартина

Мелания

Ранее Фокус писал о том, что 12 января отмечают Порезуху или День святой Анисии. Предки в этот день ходили друг к другу в гости и устраивали обильные пиры.