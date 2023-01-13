П'ятниця 13-е: прикмети й забобони, чого сьогодні не можна робити

У п'ятницю 13-го не варто починати нову справу й давати в борг.

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Сьогодні вперше у 2023 році 13-те число випало на п'ятницю. Наступна й остання цього року п'ятниця 13-го буде в жовтні.

Чому люди остерігаються п'ятниці 13-го

Забобонні люди в багатьох країнах вважають цю дату нещасливою, оскільки, за переказами, саме в п'ятницю 13-го розіп'яли Ісуса Христа.

Багато хто вважає, що на п'ятницю 13-го "вилазить" всіляка погань, а відьми влаштовують свої шабаші.

Існує також ще одна історична подія, яка на довгий час вселила жах у головах забобонних. Так, 13 квітня 1307 року, яка випала на п'ятницю, заарештували лицарів ордена тамплієрів. Після цього за рішенням інквізиції їх спалили на багатті.

Крім того, "жах" цієї дати закріпив відомий американський слешер "П'ятниця-13-е", що вийшов на екрани 1980 року. Фільм має низку сиквелів і римейків, які не дають забути забобонним людям, що п'ятниця 13-те є нещасливою датою.

Чого не можна робити в п'ятницю 13-го

Не можна розпочинати нову справу, це може спричинити невдачу.

Не можна висаджувати рослини. У народі вважається, що вони не будуть плодоносити.

Не варто планувати весілля цього дня, оскільки шлюб буде ненадійним.

Стоячи біля дзеркала, не можна думати про погане.

Яке свято відзначають 13 січня

13 січня православні християни відзначають Василів вечір, він же Щедрий вечір і День святої Меланії. У старому календарі це свято відзначали в останній день року — 31 грудня. У народі цей день також називали "Старий Новий рік".

Саме в цей день наші пращури обходили будинки, просили частування та читали щедрівки, слова багатьох із яких збереглися й до наших днів. Найвідомішою з них вважається "Щедрик, щедрик, щедрівочка", на основі якої на початку XX століття український композитор Микола Леонтович написав "Щедрик", що став культовою композицією, яка в багатьох асоціюється з Різдвом.

13 січня: народні прикмети

Предки виділяли такі прикмети на Василів вечір:

Ясне зоряне небо вночі віщує потепління.

Відлига знаменує ранню холодну весну.

Зледенілі дерева — до хорошого врожаю фруктів.

Сніг іде цілий день — весь місяць будуть дощі.

Південний вітер знаменує добрий урожай, а північний — погану погоду, снігопад і дощі.

13 січня: що не можна робити

Хоч день і називається "Щедрий вечір", але в народі існує забобон, що в цей день не варто нікому давати гроші в борг, інакше рік є ризик самому провести рік у боргах.

А ще українці вважали, що на Старий новий рік не можна перераховувати дрібниці, щоби потім не провести рік "у сльозах".

Іменини 13 січня

Цієї дати день ангела відзначають:

Михайло

Петро

Мартина

Меланія

Раніше Фокус писав про те, що 12 січня відзначають Порізуху або День святої Анісії. Предки в цей день ходили одне до одного в гості й влаштовували великі святкування.