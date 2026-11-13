П'ятниця 13-е: прикмети й забобони, чого сьогодні не можна робити

У п'ятницю 13-го не варто починати нову справу й давати в борг.

Сьогодні вперше у 2023 році 13-те число випало на п'ятницю. Наступна й остання цього року п'ятниця 13-го буде в жовтні.

Чому люди остерігаються п'ятниці 13-го

Забобонні люди в багатьох країнах вважають цю дату нещасливою, оскільки, за переказами, саме в п'ятницю 13-го розіп'яли Ісуса Христа.

Багато хто вважає, що на п'ятницю 13-го "вилазить" всіляка погань, а відьми влаштовують свої шабаші.

Існує також ще одна історична подія, яка на довгий час вселила жах у головах забобонних. Так, 13 квітня 1307 року, яка випала на п'ятницю, заарештували лицарів ордена тамплієрів. Після цього за рішенням інквізиції їх спалили на багатті.

Крім того, "жах" цієї дати закріпив відомий американський слешер "П'ятниця-13-е", що вийшов на екрани 1980 року. Фільм має низку сиквелів і римейків, які не дають забути забобонним людям, що п'ятниця 13-те є нещасливою датою.

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Чого не можна робити в п'ятницю 13-го

Не можна розпочинати нову справу, це може спричинити невдачу.

Не можна висаджувати рослини. У народі вважається, що вони не будуть плодоносити.

Не варто планувати весілля цього дня, оскільки шлюб буде ненадійним.

Стоячи біля дзеркала, не можна думати про погане.

Раніше Фокус писав про те, що 12 січня відзначають Порізуху або День святої Анісії. Предки в цей день ходили одне до одного в гості й влаштовували великі святкування.

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