В Черниговской области в речке нашли мертвым экс-депутата: что известно (фото)

По информации спасателей, мужчина исчез еще 12 января при неизвестных обстоятельствах.

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В городе Мена Крюковского района Черниговской области нашли в реке тело 32-летнего жителя села Киселевка Менской ОТО, который пропал еще 12 января. Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС 17 января.

По предварительной версии спасателей, мужчина проходил вдоль крутого берега реки, поскользнулся и упал в водоем. Точные обстоятельства трагического случая выясняют полицейские.

Журналисты "Суспільне" 19 января сообщили со ссылкой на главу Менской общины Геннадия Примакова, что речь идет о бывшем депутате райсовета Константине Николайчике.

Известно, что Константин Николайчик шесть лет назад баллотировался на должность председателя Минской ОТО.

Напомним, 17 января во Львовской области на трассе Киев-Чоп произошло масштабное ДТП. В результате столкновения автобуса с пассажирами и грузовика пострадали 20 человек.

Также сообщалось, что по мнению мэра Днепра Бориса Филатова жертв российского удара по жилому многоэтажному дому 14 января может быть больше 50 человек.