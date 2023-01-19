На Чернігівщині в річці знайшли мертвим ексдепутата: що відомо (фото)

За інформацією рятувальників, чоловік зник ще 12 січня за невідомих обставин.

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У місті Мена Крюківського району Чернігівської області знайшли в річці тіло 32-річного мешканця села Киселівка Менської ОТГ, який зник ще 12 січня. Про це повідомили в пресцентрі ДСНС 17 січня.

За попередньою версією рятувальників, чоловік проходив уздовж крутого берега річки, послизнувся та впав у водойму. Точні обставини трагічного випадку з'ясовують поліцейські.

Журналісти "Суспільне" 19 січня повідомили з посиланням на голову Менської громади Геннадія Примакова, що йдеться про колишнього депутата райради Костянтина Ніколайчика.

Відомо, що Костянтин Ніколайчик шість років тому балотувався на посаду голови Менської ОТГ.

Нагадаємо, 17 січня у Львівській області на трасі Київ-Чоп сталася масштабна ДТП. Унаслідок зіткнення автобуса з пасажирами та вантажівки постраждали 20 людей.

Також повідомлялося, що, на думку мера Дніпра Бориса Філатова, жертв російського удару по житловому багатоповерховому будинку 14 січня може бути понад 50 осіб.