Минобразования предлагает в 2023 году отменить ВНО для выпускников (фото)

Ведомство, учитывая пожелания родителей и абитуриентов, предлагает Верховной Раде заменить оценивание национальным мультимедийным тестом, который будет состоять из двух обязательных предметов и одного на выбор.

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Министерство образования и науки инициирует отмену сдачи обязательного внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2023 году. Об этом 20 января во время брифинга заявил министр образования Сергей Шкарлет.

Отмена ВНО в 2023 году — позиция Минобразования

По его словам, ВНО является главным инструментом вступления абитуриентов в высшие учебные заведения, однако Минобразования инициирует нововедения, учитвая ситуацию с безопасностью в Украине.

Шкарлет отметил, что ведомство, учитывая пожелания родителей и потенциальных студентов, предлагает заменить ВНО в 2023 году усовершенствованным национальным мультипредметным тестом, внося на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект.

НМТ, если инициатива будет одобрена парламентов, будет состоять из двух обязательных предметов — украинский язык и математика. Также абитуриенты должны выбрать третью дисциплину — история Украины, физика, химия или биология. Продолжительность мультимедийного теста составляет 180 минут, а в него будут включены три блока вопросов.

НМТ по украинскому языку, истории Украины, химии и биологии будет состоять из 30 тестовых заданий, по иностранным языкам – 32 заданий, по математике – 22 заданий, а по физике – 20 заданий.

Нововведением в 2023 году при сдаче мультимедийного теста, по словам Шкарлета, будет внедрение минимального проходной балла, который будет равен не менее 10% для каждого предмета, в зависимости от максимального количества баллов, которое будет предложено в том или ином варианте теста.

Абитуриенты будут допускаться к конкурсному отбору на бюджетные места и могут быть рекомендованы или переведены на такие места при наличии конкурсного балла не менее 130. Для детей погибших защитников Украины, как заверяют в Минобразования, такая норма применяться не будет.

Вместо результатов НМТ 2023 года абитуриенты при поступлении могут воспользоваться результатами теста за минувший год или внешнего независимого оценивания (ВНО) 2020/2021 годов. Регистрация стартует в апреле, а выпускникам разрешается подавать до 20 заявлений по всем источникам финансирования и основаниями поступления, из которых не более 5 заявлений на бюджетные места.

Отмена ВНО в 2023 году — как будет проходить НМТ

Украинский центр оценивания качества образования в своем пресс-релизе от 20 января предупреждает, что сейчас предусмотрено проведение двух сессий национального мультимедийного теста — основной и дополнительной. Главная кампания НМТ запланирована на июнь 2023 года.

"Дополнительная – в июне-июле. В дополнительной сессии тестирования смогут принять участие поступающие, которые по уважительным причинам не прошли тестирование во время основной сессии. Регистрация для участия в оценивании будет проходить в апреле. УЦОКО обеспечит безбумажную регистрацию. Участники смогут самостоятельно выбирать третий предмет НМТ и он будет универсальным. В этом году получатели полного общего среднего образования не будут проходить итоговую государственную аттестацию", — говорится в сообщении ведомства.

[ + – ] Минобразование инициирует отмену ВНО в 2023 году [ + – ] Минобразование инициирует отмену ВНО в 2023 году

Отметим, что в октябре 2022 года Кабинет министров инициировал перевод некоторых студентов-контрактников на бюджетное обучение.

Также сообщалось, что осенью 2022 года Министерство образования анонсировало нововведения, которые могут заработать во время предстоящей вступительной кампании. Так, профильное ведомство из-за военного положения и соображений безопасности предложило отменить обязательную сдачу ВНО, заменив его национальным мультимедийным тестом.