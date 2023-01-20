Міносвіти пропонує у 2023 році скасувати ЗНО для випускників (фото)

Відомство, враховуючи побажання батьків та абітурієнтів, пропонує Верховній Раді замінити оцінювання національним мультимедійним тестом, який складатиметься з двох обов'язкових предметів та одного на вибір.

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Міністерство освіти і науки ініціює скасування здачі обов'язкового зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у 2023 році. Про це 20 січня під час брифінгу заявив міністр освіти Сергій Шкарлет.

Скасування ЗНО у 2023 році – позиція Міносвіти

За його словами, ЗНО є головним інструментом вступу абітурієнтів до вищих навчальних закладів, проте Міносвіти ініціює нововведення з огляду на ситуацію з безпекою в Україні.

Шкарлет зазначив, що відомство, враховуючи побажання батьків та потенційних студентів, пропонує замінити ЗНО у 2023 році удосконаленим національним мультипредметним тестом, вносячи на розгляд Верховної Ради відповідний законопроєкт.

НМТ, якщо ініціатива буде схвалена парламентом, складатиметься з двох обов'язкових предметів — української мови та математики. Також абітурієнти мають обрати третю дисципліну – історія України, фізика, хімія чи біологія. Тривалість мультимедійного тесту становить 180 хвилин, а до нього буде включено три блоки питань.

НМТ з української мови, історії України, хімії та біології складатиметься з 30 тестових завдань, з іноземних мов – 32 завдання, з математики – 22 завдання, а з фізики – 20 завдань.

Нововведенням у 2023 році при здачі мультимедійного тесту, за словами Шкарлета, буде впровадження мінімального прохідного балу, який дорівнює не менше 10% для кожного предмета, залежно від максимальної кількості балів, яка буде запропонована у тому чи іншому варіанті тесту.

Абітурієнти допускатимуться до конкурсного відбору на бюджетні місця та можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця за наявності конкурсного балу не менше 130. Для дітей загиблих захисників України, як запевняють у Міносвіти, така норма не застосовуватиметься.

Замість результатів НМТ 2023 року абітурієнти під час вступу можуть скористатися результатами тесту за минулий рік чи зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2020/2021 років. Реєстрація стартує у квітні, а випускникам дозволяється подавати до 20 заяв за всіма джерелами фінансування та підставами надходження, з яких не більше 5 заяв на бюджетні місця.

Скасування ЗНО у 2023 році — як проходитиме НМТ

Український центр оцінювання якості освіти у своєму пресрелізі від 20 січня попереджає, що зараз передбачено проведення двох сесій національного мультимедійного тесту — основної та додаткової. Головна кампанія НМТ запланована на червень 2023 року.

"Додаткова – у червні-липні. У додатковій сесії тестування зможуть взяти участь вступники, які з поважних причин не пройшли тестування під час основної сесії. Реєстрація для участі в оцінюванні проходитиме у квітні. УЦОЯО забезпечить безпаперову реєстрацію. Учасники зможуть самостійно обирати третій предмет НМТ і він буде універсальним. Цього року отримувачі повної загальної середньої освіти не проходитимуть підсумкової державної атестації", — йдеться у повідомленні відомства.

[ + – ] Міносвіти ініціює скасування ЗНО у 2023 році [ + – ] Міносвіта ініціює скасування ЗНО у 2023 році

Зазначимо, що у жовтні 2022 року Кабінет міністрів ініціював переведення деяких студентів-контрактників на бюджетне навчання.

Також повідомлялося, що восени 2022 року Міністерство освіти анонсувало нововведення, які можуть запрацювати під час майбутньої вступної кампанії. Так, профільне відомство через військове становище та міркування безпеки запропонувало скасувати обов'язкову здачу ЗНО, замінивши його національним мультимедійним тестом.