Прогноз погоды на 26 января: синоптики предупредили украинцев о частичном возвращении холодов (карта)

По прогнозам синоптиков, погода 26 января на всей территории Украины будет сухой, осадков не предвидится.

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Погода 26 января в Украине будет переменчивой: относительно теплый день придет на смену морозной ночи. Такой прогноз дали синоптики Укргидрометцентра.

Практически во всех областях Украины 26 января будет переменная облачность. Сутки пройдут без значительных осадков.

В западных регионах Украины столбик термометра покажет -4…-2 ночью, а днем поднимется к показателям +2…+4.

В северных областях 26 января ночью ожидается -4…-2. Днем ртутный столбик покажет -2…+1. На протяжении суток — без значительных осадков.

На востоке страны в ночь на 26 января термометр покажет -5… -10. Днем ожидается -1…+2.

В южных областях Украины ночью температура воздуха будет на уровне 0… -5. Днем термометр покажет 0…+5.

[ + – ] Погода в Украине 26 января

Погода в Украине 26 января: что будет в Киеве

Погода 26 января в Киеве, согласно прогнозу синоптиков, будет следующей: днем воздух прогреется до +1 градуса, а ночью столбик термометра опустится до -2…-4 мороза.

Напомним, нынешний январь побил температурные рекорды по всей Европе. Планета неумолимо нагревается в результате чего человечество сталкивается с рекордными температурами — Северная Америка столкнулась с сильнейшими штормами и смертельным похолоданием, а ряд стран на европейском континенте столкнулся с рекордной жарой в январе.

Ранее Фокус писал, что ученые предупредили, что горнолыжные курорты в Альпах могут исчезнуть. Виной тому — глобальное потепление и рекордные температуры воздуха.