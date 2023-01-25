Прогноз погоды на 26 января: синоптики предупредили украинцев о частичном возвращении холодов (карта)
По прогнозам синоптиков, погода 26 января на всей территории Украины будет сухой, осадков не предвидится.
Погода 26 января в Украине будет переменчивой: относительно теплый день придет на смену морозной ночи. Такой прогноз дали синоптики Укргидрометцентра.
Практически во всех областях Украины 26 января будет переменная облачность. Сутки пройдут без значительных осадков.
В западных регионах Украины столбик термометра покажет -4…-2 ночью, а днем поднимется к показателям +2…+4.
В северных областях 26 января ночью ожидается -4…-2. Днем ртутный столбик покажет -2…+1. На протяжении суток — без значительных осадков.
На востоке страны в ночь на 26 января термометр покажет -5… -10. Днем ожидается -1…+2.
В южных областях Украины ночью температура воздуха будет на уровне 0… -5. Днем термометр покажет 0…+5.
Погода в Украине 26 января: что будет в Киеве
Погода 26 января в Киеве, согласно прогнозу синоптиков, будет следующей: днем воздух прогреется до +1 градуса, а ночью столбик термометра опустится до -2…-4 мороза.
Напомним, нынешний январь побил температурные рекорды по всей Европе. Планета неумолимо нагревается в результате чего человечество сталкивается с рекордными температурами — Северная Америка столкнулась с сильнейшими штормами и смертельным похолоданием, а ряд стран на европейском континенте столкнулся с рекордной жарой в январе.
Ранее Фокус писал, что ученые предупредили, что горнолыжные курорты в Альпах могут исчезнуть. Виной тому — глобальное потепление и рекордные температуры воздуха.