Прогноз погоди на 26 січня: синоптики попередили українців про часткове повернення холодів (мапа)

За прогнозами синоптиків, погода 26 січня по всій території України буде сухою, опадів не передбачається.

Related video

Погода 26 січня в Україні буде мінлива: відносно теплий день прийде на зміну морозній ночі. Такий прогноз дали синоптики Укргідрометцентру.

Майже у всіх областях України 26 січня буде мінлива хмарність. Доба пройде без опадів.

У західних регіонах України стовпчик термометра покаже -4...-2 вночі, а вдень підніметься до показників +2...+4.

У північних областях 26 січня вночі очікується -4…-2. Вдень ртутний стовпчик покаже -2…+1. Протягом доби – без значних опадів.

На сході країни в ніч проти 26 січня термометр покаже -5… -10. Вдень очікується -1…+2.

У південних областях України вночі температура повітря буде на рівні 0…-5. Вдень термометр покаже 0…+5.

[ + – ] Погода в Україні 26 січня

Погода в Україні 26 січня: що буде у Києві

Погода 26 січня у Києві, згідно з прогнозом синоптиків, буде такою: вдень повітря прогріється до +1 градуса, а вночі стовпчик термометра опуститься до -2…-4 морозу.

Нагадаємо, нинішній січень побив температурні рекорди по всій Європі. Планета невблаганно нагрівається внаслідок чого людство стикається з рекордними температурами — Північна Америка зіткнулася з сильними штормами та смертельним похолоданням, а низка країн на європейському континенті зіткнулася з рекордною спекою у січні.

Раніше Фокус писав, що вчені попередили, що гірськолижні курорти в Альпах можуть зникнути. Виною тому — глобальне потепління та рекордні температури повітря.