Наказывать за использование русского языка в "Могилянке" не будут, – руководство университета

По словам президента ВУЗа Сергея Квита, смысл не в наказании, а в том, чтобы поменять корпоративную культуру. Студентов никто подслушивать не будет.

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Президент национального университета Киево-Могилянская академия Сергей Квит заявил, что наказаний за использование русского языка не будет. Об этом он сообщил в комментарии для ВВС.

В новых правилах внутреннего распоряжения в ВУЗе запретили использование русского языка для всех участников учебного процесса — преподавателям, студентам и административному персоналу. Однако, как говорит Квит, никто не будет отслеживать употребление русского языка в общении между людьми. В Киево-Могилянской академии хотят создать атмосферу украиноязычной среды.

"Смысл не в наказании, а в том, чтобы менять нашу внутреннюю корпоративную культуру. Никто не будет подслушивать студентов, но внутреннее общественное мнение будет таким, что это будет способствовать тому, чтобы "Могилянка" полностью была украиноязычным университетом", — отметил Квит.

Вторым рабочим языком в университете будет английский. Запрета на использование российских источников, при условии, что нет аналогов на украинском или английском, также не будет. Вдобавок, в ВУЗе отмечают, что 10 статья Конституции Украины предусматривает свободное развитие и защиту русского и другого языков нацменьшинств.

Напомним, 27 января в Киево-Могилянской академии запретили русский язык. На такое решение в НаУКМА пошли из-за вызовов времени.

Ранее доцента НАУ оштрафовали за использование негосударственного языка в ходе образовательного процесса.